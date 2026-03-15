El PSOE de Granada exige a Carazo explicaciones por las obras de San Antón y Emperatriz Eugenia

El concejal socialista Jacobo Calvo, en rueda de prensa. - PSOE GRANADA

GRANADA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha anunciado que el próximo lunes pedirán explicaciones detalladas y exigirá responsabilidades al equipo de gobierno de Marifrán Carazo en la Comisión de Urbanismo por las obras de las calles San Antón y Emperatriz Eugenia. Los socialistas califican estas obras de "chapuza", puesto que según defienden, estas han provocado "numerosas quejas vecinales, caídas de peatones y la necesidad de acometer continuos arreglos pocos meses, e incluso semanas, después de su inauguración".

En una nota trasladada a los medios, Calvo ha recriminado la situación del pavimento en la calle San Antón, apenas meses después de su precipitada inauguración el pasado 3 de diciembre, motivada según el socialista "por las prisas del equipo de gobierno para el puente de la Constitución y la campaña de Navidad", donde las cuadrillas de obreros continúan levantando y recolocando losetas "ante unos desperfectos injustificables que generan inseguridad a los peatones".

"Estamos hablando de más de quinientas baldosas que tiemblan y se menean, que no están fraguadas correctamente, con unos resaltos y escalones que denotan una auténtica chapuza", ha señalado el edil socialista, quien ha insistido en que "esta falta de planificación está generando un grave perjuicio a los comerciantes y vecinos, quienes soportan de nuevo ruidos, polvo y un peligro constante". "El baile de losetas ya ha provocado más de un traspiés, caídas de clientes frente a los comercios y manchas de agua sucia al pisar el pavimento mojado. Es inadmisible que una obra de este calado acabe siendo una trampa para el viandante", ha lamentado Calvo.

Calvo ha apuntado que "la situación, lejos de ser un hecho aislado, se repite en la calle Emperatriz Eugenia". Al respecto, ha señalado que "apenas cinco meses después de su apertura al tráfico en octubre de 2025, tras una inversión superior a los dos millones de euros, la vía se ha convertido en una carrera de obstáculos con los mismos problemas de San Antón".

"Decenas de losetas, especialmente en el tramo entre Gran Capitán y Trajano, han tenido que ser sustituidas en varias ocasiones tras partirse por el peso de barredoras y furgonetas de reparto", ha relatado el socialista, quien ha destacado que el malestar en el vecindario se ha hecho notar en redes sociales y en juntas municipales.

En este contexto, el concejal del PSOE ha criticado duramente la actitud del gobierno de Carazo, que sistemáticamente resta importancia a estos desperfectos calificándolos de "ajustes normales de cualquier obra", cuando la realidad es que "no son pequeños ajustes, son chapuzas derivadas de una pésima ejecución y una falta absoluta de control sobre las obras, con San Antón como el ejemplo más palpable".

Por todo ello, el Grupo Socialista exigirá en la Comisión de Urbanismo que se aclaren los hechos y las responsabilidades de estas intervenciones continuas y, sobre todo, preguntará si el Ayuntamiento ha activado algún mecanismo de prevención. Ambas vías forman parte de un Plan de Obras proyectado hasta 2027, por lo que Calvo exigirá en la comisión "garantías de que esto no va a pasar en el resto de calles".