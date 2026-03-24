El PSOE de Granada exige a la Junta retirar una campaña institucional "que 'blanquea' las micropintadas" en el Albaicín

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado una campaña en redes promovida por Cultura de la Junta que hace uso de la estética de las micropintadas pseudopoéticas en muros de barios como el Albaicín. - PSOE GRANADA

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, a través del concejal Juanjo Ibáñez, ha criticado una reciente campaña en redes sociales promovida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con motivo del Día Mundial de la Poesía en el que se hace uso de la estética de las denominadas 'micropintadas pseudopoéticas' en muros de barrios históricos como el Albaicín como reclamo institucional.

Los socialistas consideran que esta iniciativa supone "una auténtica falta de respeto hacia la ciudad y 'blanquea' una práctica vandálica que constituye una verdadera plaga en zonas como el Albaicín o el barrio del Boquerón".

Ibáñez ha advertido de que esta campaña evidencia "una desconexión preocupante por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestionar y proteger el patrimonio andaluz", y ha apuntado que las micropintadas "no son una expresión inocente, sino una forma directa de deterioro patrimonial que genera importantes gastos de limpieza, proyecta una sensación de abandono y causa un profundo malestar entre la ciudadanía".

De hecho, el edil socialista ha resaltado que esta problemática ha provocado reiteradas movilizaciones de los movimientos vecinales más representativos del entorno, como la Asociación de Vecinos del Albaicín o la plataforma Albaicín Habitable, obligando incluso a la intervención del Ayuntamiento con planes especiales de limpieza en espacios emblemáticos como el Arco de las Pesas.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista ha exigido a la Junta de Andalucía la retirada inmediata de la campaña de todas sus redes sociales, acompañada de una rectificación formal y una petición pública de disculpas dirigida a los vecinos afectados.

"Confundir cultura con permisividad frente al vandalismo es un grave error institucional", ha insistido Ibáñez, que, en este sentido, ha recalcado que "el Albaicín no es un decorado, sino un barrio vivo cuyos habitantes merecen poder desarrollar su vida con normalidad", y ha subrayado que las paredes del histórico barrio "no necesitan más poesía, sino respeto e inversiones orientadas a su preservación".

Tras recordar que el Consistorio ha reconocido en numerosas ocasiones el grave problema que suponen estas micropintadas para la ciudad, ha exigido al gobierno local "que sea coherente, eleve la voz y se posicione públicamente contra esta desafortunada iniciativa de la Consejería de Cultura".

"Resulta intolerable la normalización de unas prácticas que atentan directamente contra espacios únicos que, como el Albaicín, ostentan la declaración de Patrimonio de la Humanidad", ha concluido Ibáñez.