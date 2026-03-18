El PSOE de Granada pide al PP en Diputación un compromiso "firme" con las obras del Camino de Purchil

El diputado socialista provincial, José María Villegas, en su visita al cruce del Camino de Purchil en Granada. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al gobierno del PP en esta institución un compromiso "firme" con las obras del Camino de Purchil y que "se deje de excusas tras un año de abandono, al parar los trabajos sin una justificación".

En una visita al cruce de la citada vía con la carretera de Málaga en el entorno del barrio de Bobadilla de la capital, el diputado provincial José María Villegas, junto a su homólogo Paco Cuenca, la secretaria de Políticas del Estado de Bienestar del PSOE de Granada, Nuria Gutiérrez, y un grupo de vecinas y vecinos afectados por la paralización de la obra, ha subrayado que se trata de una actuación "necesaria", según ha informado la formación en una nota.

"Hoy hace justo un año que vinimos aquí mismo a denunciar el abandono de esta obra de ensanche de esta carretera conocida como de la Puleva", ha señalado para censurar la "inoperancia" del PP en la Diputación y su "incapacidad para activar los proyectos que se encontraron cuando llegaron al gobierno en 2023".

Según Villegas, esta situación "entraña riesgo para las y los vecinos que viven en esta zona, que se ven obligados a andar por la carretera pese al tráfico enorme que tiene, especialmente con el tránsito de vehículos pesados".

Así, ha reclamado al gobierno de Francisco Rodríguez que "agilice y reinicie estas obras que ya se pusieron en carga con los gobiernos socialistas en la Diputación y en el Ayuntamiento de Granada y no las paralice".

"Es de vital importancia también para una empresa de identidad granadina como Puleva, cuyo desarrollo está poniendo en riesgo el gobierno provincial del PP", ha aseverado. Por todo ello, Villegas ha afirmado que el PP "debe ahora tener esa misma agilidad que tuvo en septiembre y octubre de 2023 para decir que habían rescatado de un cajón un proyecto necesario".

Finalmente, el socialista ha incidido en que la reanudación de las labores de mejora de esta carretera debe ser "inmediata para satisfacer esta necesidad y, sobre todo, para dar seguridad a las y los vecinos, que no tienen por qué deambular por la vía".