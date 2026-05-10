PSOE de Granada propone adelanto del 20% de hipoteca a interés cero, transporte público y un bono cultural para jóvenes

La cabeza de lista del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, junto al candidato socialista Alberto Parra y el secretario de JSA Granada, Jorge Ibáñez. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha presentado las principales propuestas socialistas en materia de juventud en un desayuno en el Zaidín con jóvenes granadinos, donde ha defendido que el PSOE "tiene el mejor proyecto para que la juventud desarrolle el proyecto de vida que desee desde lo público, la mejor política para garantizar el presente y el futuro en igualdad y con igualdad de oportunidades".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, junto al candidato socialista Alberto Parra y el secretario de JSA Granada, Jorge Ibáñez, entre otros, ha anunciado que el programa electoral del PSOE andaluz contempla el adelanto del 20 por ciento del total de la hipoteca a interés cero para facilitar el acceso de la juventud a la primera vivienda.

"Queremos eliminar uno de los mayores obstáculos para emanciparse. Mientras el PP convierte la vivienda en un privilegio, el PSOE va a ayudar a los jóvenes, y también a las familias trabajadoras a este fin", ha señalado, para avanzar la puesta en marcha de nuevas ayudas al alquiler, más residencias públicas para los estudiantes y transporte gratuito.

"Queremos que ningún joven tenga que renunciar a estudiar o trabajar por no poder pagar un alquiler, una residencia o el transporte. La igualdad de oportunidades empieza por garantizar derechos básicos", ha afirmado.

Manzano ha criticado la gestión del Gobierno de Moreno en materia de vivienda y ha precisado "el fracaso y el bloqueo" del Bono Alquiler Joven en Andalucía, impulsado por el Gobierno de España y gestionado "de manera nefasta" por la Junta.

"Muchos jóvenes granadinos intentaron acceder a esas ayudas y se encontraron con una administración colapsada y con un gobierno andaluz más preocupado por la propaganda que por resolver problemas", ha indicado.

En materia educativa, la candidata socialista ha reivindicado la defensa de la educación pública y ha anunciado que el PSOE aprobará una ley para poner freno a la expansión de universidades privadas en Andalucía.

"La Universidad pública no puede seguir siendo atacada ni infrafinanciada mientras el PP favorece negocios privados educativos. Vamos a consensuar un modelo de financiación estable y suficiente para que puedan funcionar con normalidad y seguir siendo motores de igualdad y excelencia", ha explicado.

Así, ha defendido a la Universidad de Granada (UGR) como "uno de los grandes referentes académicos y de investigación" y ha apostado por reforzar las becas, las ayudas al alojamiento y el apoyo al estudiantado.

Asimismo, ha destacado la necesidad de vincular la FP y la Universidad a proyectos estratégicos para Granada como el Ifmif-Dones para generar empleo cualificado y oportunidades para retener el talento joven.

En el ámbito cultural, Manzano ha anunciado que el PSOE ampliará el Bono Cultural Joven impulsado por el Gobierno de España "para facilitar el acceso de la juventud a la cultura y, al mismo tiempo, dinamizar el sector creativo y cultural andaluz, que también genera empleo y oportunidades para los jóvenes".

Por su parte, el candidato Alberto Parra ha asegurado que el PSOE "tiene un programa diseñado para mejorar la vida de los jóvenes normales, de los jóvenes que estudian, trabajan y madrugan cada día para salir adelante" y ha destacado medidas como el Fondo de Garantía de Vivienda, la ampliación del bono de alquiler con fondos autonómicos y la gratuidad total de la FP pública.

Parra ha defendido las propuestas socialistas en materia universitaria y de transporte, entre ellas el bono de alojamiento universitario para estudiantes de la provincia que cursen estudios en la UGR y la gratuidad del transporte para menores de 18 años y jóvenes menores de 25. "Queremos que vivir en un municipio rural no sea un obstáculo para estudiar, formarse o vivir", ha agregado.

"El PSOE sale el 17M a ganar las elecciones porque los jóvenes necesitamos tranquilidad, oportunidades y un gobierno que piense en nosotros y resuelva los problemas de la gente normal", ha concluido.

Por último, el secretario de JSA Granada, Jorge Ibáñez, ha indicado que el PSOE se presenta a las elecciones andaluzas "para dar tranquilidad y seguridad a una generación que solo quiere estudiar, acceder a los servicios públicos, ascender socialmente o emanciparse sin que todo esto dependa del dinero que tienen sus padres".

Ibáñez ha defendido que "solo el proyecto de María Jesús Montero pone a la juventud en el centro de las políticas públicas y garantizar que cualquier joven, venga del barrio o del pueblo que venga y tenga los recursos que tenga pueda ser libre para decir qué quiere estudiar, dónde quiere vivir y cómo quiere construir su vida con dignidad".