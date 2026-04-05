El PSOE de Granada resalta el "abandono" de la Brica Los Moralillos y defiende que se mantenga en Jérez del Marquesado

Concentración para reclamar a la Junta de Andalucía que la Brica Los Moralillos permanezca en su emplazamiento. - PSOE GRANADA

GRANADA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha manifestado el "abandono" por parte de la Junta de Andalucía de la Brica Los Moralillos, ubicada en Jérez del Marquesado y ha defendido que se mantenga en su localización actual, ante la pretensión del gobierno de Moreno Bonilla de trasladar el servicio al nuevo Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Hernán Valle.

Según ha informado el PSOE de Granada en una nota, tras participar representantes socialistas públicos y orgánicos (alcaldes y concejales de municipios de la zona y miembros de la dirección provincial del PSOE) en una concentración ciudadana para reclamar a la Junta que esta Brica permanezca en su emplazamiento, los socialistas han señalado que esta unidad de refuerzo especializada regional que trabaja con el apoyo de helicópteros para combatir posibles incendios forestales es "fundamental para mantener y proteger nuestro medio natural, especialmente en un paraje de acceso a Sierra Nevada".

En este sentido, la diputada socialista en el Congreso, Olvido de la Rosa, junto al alcalde de Jérez del Marquesado, José Ángel Pereda, ha considerado que "no tiene sentido que ahora mismo se quite de en medio para ponerla a 25 kilómetros en línea recta". Por tanto, "más lejano de una situación de peligro que podemos sufrir aquí". Asimismo, ha subrayado que esta comarca "está sufriendo la despoblación a marchas forzadas con cada vez menos servicios públicos".

Al hilo, ha expuesto que "no puede ser que la Brica, que estaba dando servicios y fomentando la riqueza y empleo en la zona, generando la cercanía de sus trabajadores a este centro, desaparezca prácticamente en su totalidad". Además, ha apuntado que "pretenden dejar un retén de cuatro personas, que no tiene mucho sentido, porque lo que va a hacer el centro, poco a poco, es desmoronarse". Asimismo, ha añadido que "lo que no podemos permitir la ciudadanía en su conjunto es que esto se lleve a cabo".

Por otra parte, la diputada ha incidido en que desde el PSOE "vamos a trabajar para que, si recuperamos la Junta de Andalucía, podamos de nuevo volver a situar la Brica de Los Moralillos donde se merece". Por su parte, el alcalde ha trasladado a los participantes en la concentración su petición de "no desmantelar esta instalación estratégica que lleva funcionando con una gran eficacia y con profesionales de gran prestigio".

En esta línea, el alcalde --que lleva ya años alertando de la situación-- ha remarcado que la Brica "no se puede ir del municipio, decisión que ha tomado la Junta de desmantelar un parque natural y nacional, al llevarse un servicio que cuenta con 26 años". Así, ha asegurado que "todo para justificar un gasto de seis millones de euros en el Cedefo de Hernán Valle".

Por otro lado, el alcalde ha indicado que "hemos pretendido que Moreno Bonilla entienda y escuche a los trabajadores y que cambie su decisión porque desmantelar el servicio, es propiciar la despoblación que no queremos".

En este sentido, el alcalde ha apuntado que "esta Brica destaca por ser un modelo de referencia para el resto de brigadas por su antigüedad y por su técnica". Además, "es la primera que se formó en Andalucía y estamos en la obligación de defenderla".

Asimismo, ha asegurado que "no es posible que después de 26 años con una operatividad eficaz la Junta haya decidido desmantelarla y llevársela". Por tanto, "nuestro medio ambiente y nuestros municipios no pueden perder derechos esenciales y fundamentales".

Por último, el alcalde, ha afirmado que este asunto se abordó en el Parlamento andaluz a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y que la pretensión del gobierno de Moreno Bonilla sería "una mala noticia para un pueblo como Jérez del Marquesado ya que quedaría desprotegida la entrada de la cara norte al Parque de Sierra Nevada y afectaría a la actividad económica, dado que los trabajadores de este centro consumen e incluso en algunos casos residen en el municipio".