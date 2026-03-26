PSOE de Granada tacha de "injusto" el Plan Provincial de Carreteras "por priorizar proyectos del Área Metropolitana"

Archivo - Vista de una carretera de la provincia de Granada. - 112 - Archivo

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha calificado de "injusto y sectario" el Plan Provincia de Carreteras para el bienio 2026-2027 "al priorizar casi en exclusiva actuaciones en infraestructuras del Área Metropolitana mientras deja en un segundo plano a buena parte de la provincia".

"Estamos ante una planificación que no atiende a criterios de equilibrio territorial ni a las verdaderas necesidades de nuestros municipios, sino a intereses políticos que vuelven a castigar a las comarcas más alejadas", ha expuesto el diputado provincial José María Villegas.

A su juicio, esta estrategia supone "un nuevo abandono de la provincia especialmente a los pueblos pequeños y medianos que dependen de unas infraestructuras dignas para su desarrollo económico y social".

"Con este plan el PP vuelve a dar la espalda al conjunto de la provincia y profundiza en las desigualdades", ha apostillado el socialista, que ha lamentado que haya comarcas como las de Baza y Huéscar, que cuentan con el 17 por ciento de los kilómetros de toda la red provincial de carreteras, "para las que este Plan solo prevé el 2% del total de los recursos, u otras zonas como los Montes, Guadix y Marquesado, Alpujarra y Costa que se quedan sin inversiones".

"Una realidad que contrasta con que el Área Metropolitana, que solo cuenta con 1 de cada 6 kilómetros de toda la red provincial, concentra el grueso de la inversión, al recibir tres de cada cuatro euros del Plan", ha aseverado.

Así, ha criticado que la Diputación asuma actuaciones como la del enlace de la Ronda Sur con Ogíjares, que debería corresponderle a la Junta de Andalucía. "Los pueblos están cansados de que la institución provincial sufrague gastos que debe afrontar el gobierno andaluz, ya sea en carreteras o en cualquier otro ámbito. El PP debe dejar de transferir recursos que son imprescindibles para todas las comarcas. Lo ocurrido con el Banco de España ha sido el culmen de esta forma de gestionar del PP".

Villegas también ha afeado que el nuevo Plan de Carreteras, con 20 actuaciones en proyectos o estudios informativos, solo contemple dos intervenciones del anterior (2024-2025) caso de el de Ogíjares y el enlace de la Segunda Circunvalación con el polígono Marchalhendín. ¿Qué ha pasado con las 18 actuaciones restantes?".

"El presidente se ve que quiere ganar votos en el Cinturón y no vertebrar la provincia. Gestiona con interés electoralista y no para dar respuesta a las necesidades de los pueblos y de su gente y sin criterios de despoblación, solidaridad y equilibrio territorial", ha apostillado.

"Parece que el PP ha pretendido que este asunto pase de tapadillo en el pleno celebrado en un municipio netamente rural como Castril, más allá de anunciarlo a bombo y platillo previamente como tanto nos tiene acostumbrados", ha añadido.

El socialista también ha reprochado al gobierno del PP, que "tan eficiente que dice ser, aún no haya acometido el arreglo del puente de Benalúa, destruido por la dana de octubre de 2024, a pesar de haber contado con la financiación del Gobierno de España al 50 por ciento".

Por otra parte, el grupo provincial socialista ha criticado que el gobierno del PP en Diputación se "niegue a prestar ayuda al Ayuntamiento de Monachil para compensar los gastos derivados de la actividad de Cetursa, empresa pública de la Junta de Andalucía, en la estación de esquí de Sierra Nevada".

Tras el voto en contra del PP a una moción del PSOE que solicitaba más recursos para que el municipio monachilero disponga de más herramientas para que el Consistorio de un municipio pequeño pueda garantizar unos servicios públicos dignos y de calidad, el diputado provincial Paco Cuenca ha reprochado que a la institución provincial "le cueste trabajo prestar su apoyo al igual que a Cetursa echarle una mano".

Cuenca, que ha afirmado que el PP ha quedado "descolocado" y ha entrado en "contradicciones" en debates que también afectan a este asunto como el que Monachil pueda contar con una tasa turística, cuya recaudación revierta en mejoras de servicios y atención municipal a la estación de esquí, ha clamado contra "la falta de visión" del gobierno provincial.

IU LAMENTA QUE NO PROSPEREN SUS MOCIONES

Por otra parte, el grupo de IU, a través de su diputada y coordinadora provincial, Mari Carmen Pérez, ha lamentado que los votos en contra de PP y Vox no hayan permitido prosperar sus mociones elevadas al pleno en esta jornada sobre derechos sociales y cooperación internacional.

Así, por un lado, en materia de vivienda, la moción presentada por los de izquierdas abordaba "la inminente crisis derivada de la finalización de los contratos de alquiler firmados durante la pandemia" y exigía a la Junta la declaración de zonas tensionadas en la provincia de Granada para contener los precios.

Por otro lado, la segunda iniciativa de IU debatida se ha centrado en la defensa del programa 'Vacaciones en Paz', gestionado por la Asociación Granadina de Amistad con el Sáhara. IU ha exigido a la Diputación "que restituya de forma inmediata la financiación necesaria para este proyecto de cooperación internacional".