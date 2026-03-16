PSOE-A incide en exigir el "cese" de Sanz y en avisar de que hay que "echar" a Moreno para "salvar la sanidad pública"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en Andújar (Jaén). - PSOE-A

ANDÚJAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha insistido este lunes en exigir el "cese" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP), así como en el mensaje, de cara a las próximas elecciones andaluzas previstas para esta primavera, de que hay que "echar" de la presidencia de la Junta al líder del PP-A, Juanma Moreno, si se quiere "salvar la sanidad pública".

Así lo ha enfatizado la también portavoz parlamentaria del PSOE-A en una atención a medios en Andújar (Jaén) que ha estado centrada inicialmente en la situación del Hospital Alto Guadalquivir ubicado en dicha localidad como "reflejo de la política sanitaria" del Gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

Al igual que ya hiciera este pasado domingo en otra convocatoria en Fuente Vaqueros (Granada), María Márquez ha aprovechado este lunes para "pedir el cese inmediato del consejero" de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "por lo que está pasando en todos los hospitales públicos de Andalucía" y "en el sistema sanitario público" de la comunidad autónoma.

Y también, según ha abundado la representante del PSOE-A, "por lo que hemos sabido esta semana" pasada acerca de que "desde el año 2023 la Junta de Andalucía" fue avisada por "los profesionales sanitarios, los propios radiólogos", de que "podía pasar" lo que acabó ocurriendo en relación a las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama y a la "negligencia" de la que han sido víctimas "mujeres que podían desarrollar cáncer" y a quienes "no se les estaba avisando", por lo que "podían correr el riesgo de desarrollar un cáncer y no se les estaba comunicando por falta de medios y de profesionales en hospitales públicos".

La dirigente socialista ha sostenido que se trata de un tema que "tiene la suficiente gravedad como para exigir de manera inmediata" el cese del consejero Antonio Sanz, "porque es un despropósito lo que han hecho con el cribado del cáncer de mama", que ha pasado por "callar, intentar callarnos, intentar meterle miedo a las mujeres que habían denunciado la negligencia del cribado del cáncer de mama, amenazándolas, persiguiéndolas, señalándolas", ha agregado.

María Márquez ha valorado que, "como el tiempo es el mejor aliado de la verdad, el tiempo nos ha demostrado que mintieron, que taparon", y ha incidido en defender que "esto solo tiene un camino, una solución", así como que hay que advertir a los andaluces de que, "si queremos salvar la sanidad pública, tenemos que echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía".

"No hay otra", ha sentenciado la portavoz socialista, quien también ha defendido que las próximas elecciones andaluzas lo serán "en defensa de la sanidad pública y para salvar" dicho sistema, un mensaje en el que los socialistas se van a "afanar" en trasladar "a lo largo de los próximos meses, convencidos de que la mayoría de los andaluces están absolutamente indignados por la gestión sanitaria de Moreno Bonilla", según ha zanjado.