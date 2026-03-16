El PSOE de Jaén muestra su pesar por la muerte de Luis Parra, alcalde de Santiago-Pontones durante dos décadas

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha mostrado este lunes su "pesar" por el fallecimiento de Luis Parra, quien fuera alcalde de Santiago-Pontones durante dos décadas.

El secretario general, Juan Latorre, ha trasladado las condolencias de la agrupación provincial a sus familiares y amigos, a la militancia del partido y al conjunto de vecinos y vecinas del municipio.

"Se va un socialista histórico, que desempeñó un papel fundamental en año complicados y que puso los cimientos para la transformación de Santiago-Pontones y de la comarca de la Sierra de Segura", ha destacado en una nota.

Al respecto, ha afirmado que el avance, el progreso y la modernización en Santiago-Pontones "no se pueden entender sin la aportación decisiva de Luis Parra y de sus equipos de gobierno", que realizaron "un inmenso trabajo" desde el Ayuntamiento "para recuperar todo el tiempo perdido y superar décadas de injusto abandono".

"Luis Parra cogió un municipio en una situación tremendamente complicada, con necesidades y carencias básicas, con muchos núcleos de población sin apenas servicios, y lo transformó en lo que hoy es: un pueblo del siglo XXI donde se puede vivir en igualdad de condiciones, con equipamientos, infraestructuras y servicios públicos dignos", ha indicado Latorre.