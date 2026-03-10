PSOE de Jaén señala que la Junta "mantiene el colapso" en Dependencia y "21 personas murieron en enero esperando ayudas"

Archivo - Detalle de las manos de una persona mayor junto a las de la profesional que la atiende. - JUNTA - Archivo

JAÉN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado que la Junta de Andalucía "mantiene el colapso de la Dependencia" y "21 personas fallecieron este mes de enero en la provincia mientras seguían en lista de espera a que les llegaran las ayudas".

"La Junta vuelve a las andadas en este año 2026, con una pésima gestión de la Dependencia que está llevando al sistema al colapso, con cerca de 3.500 jiennenses esperando sus prestaciones y con un tiempo de espera que se acerca a los 500 días", ha afirmado este martes en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez.

A su juicio, el PP "no cree en la Ley de Dependencia" y "así lo demostró" cuando gobernaba en España y también "el propio Moreno Bonilla cuando era secretario de Estado de ese gobierno", cuando "recortaron la financiación estatal de la ley y la redujeron a la mínima expresión".

"Hoy, el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha aumentado la aportación del Estado hasta cifras récord, pero en cambio Andalucía sigue sufriendo dramáticas listas de espera por culpa de la pésima gestión de la Junta", ha señalado.

Gámez, además, ha acusado al Ejecutivo autonómco de crear "un nuevo limbo" con personas dependientes sin atender, ya que hay usuarios con el programa individual de atención elaborado y con la prestación propuesta, pero "sin que ésta sea efectiva" y por tanto "no se le esté atendiendo" realmente. En la provincia de Jaén, ha cifrado en "casi 2.200 personas" las que están pendientes de recibir su prestación de manera efectiva.

Al respecto, ha considerado que a Moreno "se le debería caer la cara de vergüenza por colocar a Andalucía como la segunda comunidad autónoma que peor gestiona la Dependencia", siendo la que más tiempo tarda en resolver un expediente, únicamente por detrás de Murcia.

Una gestión que, según ha añadido, dio lugar a que, solo el año pasado, murieran "casi 7.000 andaluces sin recibir su prestación, en torno a 600 en la provincia de Jaén". "Es una situación inadmisible y el PSOE la va a cambiar en cuanto vuelva al gobierno de la Junta de Andalucía en cuestión de pocos meses", ha concluido.