El PSOE lleva al pleno de la Diputación de Granada convertir en carretera el camino entre Quéntar y Beas

El grupo provincial del PSOE en la Diputación en una visita al municipio de Beas de Granada y de Quéntar, junto a las diputadas Fátima Gómez y Mercedes Garzón y los portavoces de estos municipios, Manuel Ocaña y Raimundo García. - PSOE GRANADA

BEAS DE GRANADA / QUÉNTAR (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en la Diputación de Granada va a llevar al pleno provincial una iniciativa para la conversión en carretera del camino que actualmente une las localidades de Quéntar y Beas de Granada, una reivindicación histórica del PSOE granadino "para garantizar la conexión y la seguridad de estos municipios ante episodios meteorológicos cada vez más extremos y de manera permanente".

En una visita al municipio de Beas de Granada y de Quéntar, junto a las diputadas Fátima Gómez y Mercedes Garzón y los portavoces de estos municipios, Manuel Ocaña y Raimundo García, respectivamente, los socialistas han destacado el papel esencial que ha desempeñado históricamente esta vía de unos cinco kilómetros que ha sido objeto de inversiones dentro de los Planes de Caminos Vecinales por parte de la Diputación y los respectivos municipios.

Además, han recordado que, tras las borrascas de comienzos de año, el camino se convirtió en la única vía de acceso para localidades como Dúdar y Quéntar, tras el corte total de la carretera GR-3201.

"Estamos ante una infraestructura clave para evitar el aislamiento de la ciudadanía de estos pueblos y para reforzar la vertebración del territorio", ha señalado el diputado provincial, José María Villegas, que ha señalado que se trata de una vía que cuenta con "apenas 4 metros de ancho y un asfaltado de hace 20 años".

Villegas, que ha aludido a los días de "angustia" vividos por las y los vecinos de estas localidades debido a los desalojos y la incomunicación con la capital tras las borrascas de febrero, ha afirmado que "se podría haber evitado porque desde hace años el PSOE viene presentando una enmienda al presupuesto de la Junta para que Moreno Bonilla convierta este carril en carretera autonómica. Si la hubiese tenido en cuenta, esta vía se hubiese empezado a construir".

Asimismo, ha enfatizado el potencial que esta actuación tendría para el desarrollo económico de la zona, al permitir una conexión estratégica entre la A-92 y el entorno de Sierra Nevada, especialmente en invierno.

La iniciativa insta a la Junta de Andalucía a iniciar de inmediato los estudios y trabajos técnicos necesarios para la construcción de esta carretera.

Por otro lado, el PSOE plantea en su propuesta que, en caso de que el Gobierno andaluz no asuma esta actuación, la ejecute el PP en la Diputación, que la ha hecho suya ya, después de que el PSOE haya reclamado con insistencia numerosas veces esta infraestructura y tras el registro de la moción socialista en este sentido el pasado 17 de marzo.

Por su parte, el portavoz de Beas de Granada, Manuel Ocaña, ha insistido que su partido lleva desde 2010 solicitando la ejecución de este proyecto, "que Moreno recogió en su programa electoral sin que haya hecho absolutamente nada hasta el momento".

"Es ahora cuando el último tren de borrascas ha dejado incomunicada esta zona cuando parece que el PP ha tomado nota de que la carretera es una prioridad y tiene que materializarse sin demoras", ha dicho.

El portavoz de Quéntar, Raimundo García, ha urgido a las instituciones "celeridad para dar respuesta a las demandas de las y los vecinos de los pueblos afectados, que necesitan mejorar su movilidad y la seguridad vial".