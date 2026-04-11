PSOE llevará el 'No a la guerra' al pleno y pedirá declarar Córdoba como 'Municipio por la Paz'

El portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado - PSOE

CÓRDOBA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE presentará una moción en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba bajo el título 'No a la guerra' para que la ciudad alce la voz "por la paz y se proteja a los ciudadanos de las consecuencias del conflicto bélico en Irán".

Así lo ha anunciado el portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, que ha denunciado que una vez más, grandes potencias militares "han vulnerado impunemente el derecho internacional, obviando el papel de las Naciones Unidas, y que la respuesta de Irán no se hizo esperar, extendiendo el conflicto mediante ataques a países vecinos y reorganizando su liderazgo político". "Córdoba no puede permanecer impasible ante este escenario de sufrimiento y desestabilización global", ha afirmado Hurtado.

El portavoz socialista ha destacado "la rápida reacción del Gobierno de España, que ha defendido desde el primer momento el derecho internacional y ha rechazado participar en la escalada militar".

En este sentido, ha subrayado el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "firme defensor de la legalidad internacional, la paz y el impulso de soluciones diplomáticas".

"Del mismo modo que el Gobierno de España ha actuado con responsabilidad, el resto de instituciones deben estar a la altura", ha señalado Hurtado, en referencia a la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el propio ayuntamiento.

El portavoz también ha puesto en valor el reciente llamamiento del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien instó a detener las armas y apostar por la paz durante el pasado Viernes de Dolores.

Por ello, el grupo municipal Socialista llevará al próximo pleno una propuesta para defender la paz, el derecho internacional y la protección de la ciudadanía frente a las consecuencias humanas, sociales y económicas de la guerra; respaldar la posición de España a favor de la diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional como únicas vías para la resolución de conflictos, y condenar todas las formas de guerra y los ataques contra la población civil.

Asimismo, Hurtado plantea la declaración de Córdoba como 'Municipio por la Paz', y que se inste a la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba a impulsar medidas y ayudas que protejan a la ciudadanía de los efectos de la guerra.

Antonio Hurtado ha concluido reafirmando el compromiso del grupo Socialista con la defensa de la paz y la justicia internacional: "Es el momento de que las instituciones actúen con responsabilidad y estén al lado de la ciudadanía ante una crisis que ya tiene consecuencias reales en nuestra vida cotidiana".