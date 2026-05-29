PSOE-A llevará a los "tribunales" al presidente de la Cámara de Cuentas, de quien planteará posible "incompatibilidad"

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SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y diputado electo, Mario Jiménez, ha denunciado este viernes la "cacería política" que el PP-A está llevando a cabo en la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) contra un consejero a propuesta del PSOE, y ha anunciado que llevarán a los tribunales el "comportamiento" del propio presidente del órgano fiscalizador, Manuel Alejandro Cardenete, que fue propuesto en su día por el PP, y plantearán también su posible "incompatibilidad" en el ejercicio del cargo.

En un audio, Jiménez se ha referido a la información relativa a que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha decidido abrir un expediente al consejero a propuesta del PSOE-A Antonio Manuel López por posible "incompatibilidad" entre el cargo y una labor de asesoramiento externo, concretamente, por, entre otras cuestiones, "haber actuado como perito para Begoña Gómez en la causa judicial sobre las supuestas irregularidades de la cátedra dirigida por la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Para el dirigente socialista, estamos antes un episodio más de la "cacería política" del PP-A a miembros del PSOE-A. Ha indicado que a López "se le persigue en la Cámara de Cuentas porque un texto suyo ha sido utilizado en la defensa de la mujer del presidente del Gobierno en la causa que se está siguiendo en Madrid".

"Nos parece una vergüenza que el PP quiera utilizar las instituciones de la autonomía andaluza en beneficio propio, alterando las reglas de funcionamiento de las mismas y planteando un supuesto régimen de incompatibilidades que el señor López va a demostrar que efectivamente no es así", ha añadido.

Ha calificado de "muy sorprendente el cambio de criterio respecto de esas cuestiones por parte del PP" y ha avisado de que, si esa es la nueva situación que se pretende hacer respecto del régimen de incompatibilidades en la política andaluza, el PSOE-A no tiene "ningún problema".

Y de hecho, van a plantear, de manera inmediata, "que se estudie la posible incompatibilidad sobrevenida" que se produce en la figura del propio presidente de la Cámara de Cuentas, quien "ha entrado a formar parte del consejo rector de la fundación de una importante empresa andaluza que ha recibido en los últimos años cientos de miles de euros de la administración pública andaluza, es decir, dinero que con toda seguridad la propia Cámara de Cuentas va a tener que fiscalizar".

"Eso va directamente contra La ley de la Cámara de Cuentas y no tememos que eso sitúa al actual presidente de la institución en una situación de incompatibilidad que queremos que el Parlamento de Andalucía estudie de manera inmediata", ha señalado.

Ha manifestado que, ante la "actitud absolutamente irresponsable" del PP-A y sus representantes en la Cámara de Cuentas, ha llegado el momento de "plantear ante los tribunales el análisis del comportamiento del propio presidente de la Cámara de Cuentas", que en un momento determinado "no se sale de la reunión de un pleno" que está fiscalizando "fondos de los que él mismo había dispuesto" cuando era viceconsejero en el Gobierno de Juanma Moreno.

A su juicio, parece que estamos antes "un caso flagrante de colisión de intereses" y que todo esto obedece al hecho de que el PP-A no quiere "perder la mayoría" en el pleno de la Cámara de Cuenta, que estaba "investigando precisamente cómo se había gestionado la contratación de emergencia y la contratación menor en la Junta de Andalucía, un caso que está en los tribunales".

"Es oportuno que los tribunales estudien la posibilidad de que nos encontremos ante una decisión manifiestamente injusta que se hace sabiendo que se está cometiendo y que podíamos estar, por lo tanto, ante un supuesto caso de prevaricación administrativa por parte de los representantes del PP y, especialmente, del propio presidente de la Cámara de Cuentas", ha indicado.

Mario Jiménez ha explicado que, a partir de este momento, el PSOE-A pondrá en marcha las iniciativas pertinentes, "tanto para verificar la situación de incompatibilidad sobrevenida del presidente de la Cámara de Cuentas por pertenecer a una fundación de una empresa que recibe dinero de la Junta" y estudiar "las posibles incidencias penales que pudieran derivarse de la actuación" de Cardenete "por no haberse abstenido en un claro conflicto de intereses en la evaluación" por parte del órgano fiscalizador de "fondos de los que él mismo había dispuesto" como miembro del Gobierno del PP-A.