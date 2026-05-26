PSOE pedirá en pleno que los salarios de los trabajadores del Metro de Granada se unifiquen con los de Málaga y Sevilla

La iniciativa, según ha detallado la portavoz socialista, Raquel Ruz, busca que la Junta de Andalucía "resuelva la brecha laboral del 30%" - PSOE GRANADA

GRANADA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de mayo para exigir la equiparación salarial de los trabajadores del Metro de Granada con los de Sevilla y Málaga ante los paros convocados para el Corpus.

La iniciativa, según ha detallado la portavoz socialista, Raquel Ruz, busca que la Junta de Andalucía "resuelva la brecha laboral del 30%", al tiempo que pide a la alcaldesa, Marifrán Carazo, "que ejerza el liderazgo de la ciudad para solucionar un problema que ya está teniendo consecuencias en el día a día de la ciudad y que ahora amenaza la movilidad de nuestra Semana Grande".

Ruz ha recordado que los paros del 60% previstos para los días 30 de mayo y 2, 3 y 6 de junio coinciden con los días clave de la Feria del Corpus, "lo que colapsará el principal medio de transporte que utilizan los granadinos para acceder al recinto ferial y dañará gravemente la movilidad, tal y como ya ocurrió con las esperas de más de media hora sufridas a mediados de mayo".

Al respecto, la líder de la oposición ha defendido las justas reclamaciones de la plantilla, y ha subrayado que "no están exigiendo ningún privilegio, no están pidiendo nada estratosférico. Están reclamando simplemente defender su dignidad, porque quieren tener exactamente las mismas condiciones de trabajo que tienen los trabajadores del metro de Málaga y Sevilla".

En este sentido, la portavoz ha recordado que los empleados granadinos "tienen un salario del 30% menos que sus homólogos de Sevilla y de Málaga, y por tanto, creemos que es absolutamente justo que puedan alcanzar esas reivindicaciones".

En este contexto, ha sido crítica "con el silencio del equipo de gobierno local" ante este problema de movilidad. "La señora Carazo ni lo ha mencionado nunca. Ella tiene que ejercer un liderazgo como alcaldesa de esta ciudad, intentar tender puentes, buscar soluciones, sentarse con los trabajadores y las trabajadoras y dejar de ser sumisa a la Junta de Andalucía", ha reclamado.

"Está centrada en sus fotos y su ciudad de postal, pero realmente ante los problemas que afectan a la gente común, actúa como si no fuera con ella y no tuviera responsabilidad alguna", ha criticado Ruz.

Así, la edil también ha denunciado la "inacción" del gobierno autonómico frente al conflicto, y ha censurado "la pasividad y dejadez del gobierno andaluz en este conflicto, ya que no se sientan con los trabajadores, ni con las empresas, ni tienden puentes, ni intentan buscar una solución".

Para concluir, Ruz ha señalado que espera que, a través de esta moción, la Junta "inicie un proceso de mediación real, activo y directo" y se "corrija inmediatamente esa brecha salarial y de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Metro de Granada".