El PSOE-A pide a la Junta "blindar" la financiación de las universidades públicas

La Secretaria De Educación Del PSOE De Andalucía, Patricia Alba, En Una Atención A Medios. - PSOE-A

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha pedido este viernes al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, "solucionar ya la infrafinanciación que sufren las universidades públicas".

Según ha indicado el partido en una nota, esta petición llega tras conocerse "una nueva consecuencia de la asfixia económica a la que el gobierno del PP está sometiendo a estas instituciones académicas", en referencia al informe de la Universidad de Sevilla sobre los costes de personal en los que recoge "un desfase".

"Es urgente blindar a las universidades públicas como motor de conocimiento, innovación y ascensor social", ha subrayado Alba, que reclama para ellas una financiación "suficiente estable y garantizada".

En este sentido, ha destacado cómo la Universidad de Sevilla "se va a ver obligada a aplicar nuevos recortes para poder hacer frente al pago de las nóminas de su personal".

"El gobierno de la Junta de Andalucía tiene que solucionar ya la infrafinanciación que sufren nuestras universidades públicas", ha insistido la representante socialista, para quien "no puede ser que las universidades públicas estén afrontando recortes, planes de ajuste y cierres de aulas mientras en Andalucía han aterrizado cinco universidades privadas en menos de tres años".

"Es por ello que exigimos a Moreno una financiación suficiente, estable y garantizada para las universidades públicas andaluzas, porque el futuro de la juventud andaluza no puede depender del dinero que tengan sus padres", ha concluido.