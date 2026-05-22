PSOE-A prevé "un teatro" de PP y Vox para pactar gobierno y pide tres comisiones de investigación en el nuevo Parlamento

El diputado del PSOE-A Rafael Recio atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha augurado este viernes que el PP-A y Vox mantendrán un "teatro" en la "negociación" que lleven a cabo para "formar gobierno" en Andalucía tras las elecciones del pasado domingo, 17 de mayo, y ha abogado por que en el Parlamento que se constituya el próximo 11 de junio para la XIII legislatura de la autonomía andaluza se pongan en marcha tres comisiones de investigación.

Así lo ha señalado el secretario de Organización del PSOE de Sevilla y representante del Grupo Socialista en la Diputación Permanente del Parlamento en una atención a medios en la Cámara andaluza tras participar en una reunión de dicho órgano que vela por los poderes del Parlamento mientras éste está disuelto, como ocurre actualmente tras la convocatoria de las elecciones celebradas el pasado domingo.

Rafael Recio ha subrayado que "ha llegado el momento de la negociación" del nuevo Gobierno andaluz, toda vez que el PP-A no ha logrado revalidar la mayoría absoluta que conquistó en los anteriores comicios autonómicos de 2022 --se ha quedado a dos escaños de los 55 necesarios para ello--, y ha añadido que este momento "lo tienen que aprovechar aquellos que están dispuestos a formar gobierno" con el presidente del PP-A y de la Junta en funciones, Juanma Moreno.

Rafael Recio ha augurado que se va a "vivir un teatro" entre PP-A y Vox y aún no se sabe "cuánto va a durar la función" o "cuántos actos va a tener" la representación que, según ha aventurado, se va a "vivir durante las próximas semanas".

En todo caso, el representante del PSOE-A ha emplazado a quien "esté dispuesto a gobernar con Moreno", y para "aplacar la soberbia" que, en su opinión, ha mostrado el presidente 'popular' durante los últimos tiempos, a que "exija que se conozca la verdad" sobre tres cuestiones.

Así, el diputado socialista ha abogado por que en el Parlamento de la XIII legislatura se pongan en marcha tres comisiones de investigación para conocer "la verdad sobre el funcionamiento del 112 durante el accidente trágico" de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero, sobre "lo ocurrido durante la crisis de los cribados del cáncer", y sobre "la corrupción en Almería".

"Ahí tiene ya Moreno Bonilla para empezar a funcionar con el nuevo Gobierno tres comisiones de investigación que nos ha negado con la soberbia de la mayoría absoluta que el pueblo andaluz ha decidido retirarle" en las últimas elecciones, ha remachado Rafael Recio para concluir.