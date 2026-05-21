El PSOE-A reclama un "servicio público de salud mental fuerte" para los afectados por el accidente de tren de Adamuz

El parlamentario del PSOE-A Rafael Recio. - PSOE-A

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Rafael Recio, representante socialista en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, ha reclamado este jueves un "servicio público de salud mental fuerte" con el que las familias afectadas por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) registrado el pasado 18 de enero "puedan hacer frente, si lo necesitan, a la tragedia" que se cobró 46 vidas.

Así lo ha solicitado el parlamentario del PSOE-A en una nota la víspera de una reunión de la Diputación Permanente en la que el órgano que vela por los poderes de la Cámara andaluza cuando ésta está disuelta, como ocurre actualmente, tiene previsto convalidar un decreto-ley de ayudas económicas y fiscales para las víctimas del accidente ferroviario aprobado por el Consejo de Gobierno antes de las elecciones del pasado domingo, 17 de mayo.

Rafael Recio ha opinado que dicho decreto llega "tarde", porque "el Gobierno de España, desde el 3 de febrero", cuando "abrió la posibilidad de solicitar indemnizaciones, ha otorgado más de 136 solicitudes", de las que "18 ya han sido abonadas y 118 están aprobadas provisionalmente", según ha puesto de relieve.

El representante socialista ha criticado, asimismo, que se quiera aprobar este decreto "sin estar constituido el Parlamento" y "sin que se propicie el oportuno debate por parte" de la Cámara autonómica.

Aunque ha manifestado que "todas las ayudas son pocas", y "todas las administraciones públicas tienen el deber moral de acompañar y ayudar a las familias y a las víctimas afectadas por el accidente" de Adamuz, Rafael Recio ha insistido en señalar que este decreto "llega tarde".

Además, ha apuntado que la tragedia "no finaliza cuando llegan las indemnizaciones a estas familias", sino que "para muchas familias ahí empieza el dolor, empieza la ansiedad, empiezan las noches sin dormir, empiezan las dificultades para recuperar la normalidad", y es ahí donde, a su juicio, "hace falta, evidentemente, una administración que ofrezca un servicio público de salud mental fuerte".

Para el diputado socialista, "lo que viene a poner de manifiesto" el actual presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno (PP-A), "con este decreto es que, desgraciadamente", en Andalucía no hay "un servicio andaluz de salud mental fuerte".

Rafael Recio ha remarcado que "la tragedia empieza para muchas familias después de la indemnización", y ha agregado que hay "muchas familias en Andalucía" que "están afectadas por tragedias silenciosas, sufriendo desde hace años la falta de un servicio público de salud mental fuerte" en esta comunidad, por lo que el Gobierno de la Junta tiene la "tarea pendiente" de "fortalecer lo público, la sanidad mental pública en Andalucía", según ha zanjado el representante del PSOE-A.