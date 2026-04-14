PSOE reivindica en Huétor Vega el legado de Pedro Fernández Sánchez y llama a "defender una política útil" el 17M

Acto de homenaje organizado por el PSOE de Huétor Vega en memoria de Pedro Fernández Sánchez, dirigente socialista fusilado en Víznar en 1936. - PSOE GRANADA

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha reivindicado este martes en Huétor Vega el legado de quienes "dieron su vida por una Granada más justa", durante el homenaje organizado por la agrupación socialista del municipio en recuerdo de su fundador, Pedro Fernández Sánchez, dirigente socialista fusilado en Víznar en 1936 por los golpistas. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a defender el próximo 17 de mayo "los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y una política útil al servicio de la mayoría social".

En el acto han participado la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez; el secretario general de JSA Granada, Jorge Ibáñez; y el secretario general de la agrupación local y alcalde del municipio, Mario del Paso, según ha detallado la formación en una nota. En su intervención, el dirigente socialista ha destacado la figura de Pedro Fernández como referente del socialismo democrático, defensor de la educación pública, la igualdad y una sociedad más libre.

Fernández ha establecido además un paralelismo con Federico García Lorca, asesinado días después en el mismo contexto, al señalar que "ambos representaban la libertad y fueron víctimas del mismo odio". En este sentido, ha advertido de que el legado de aquella generación "no está garantizado" y ha señalado que las políticas del PP "están erosionando derechos que han costado décadas de conquista".

Asimismo, ha criticado que en Andalucía se esté "deteriorando la sanidad pública, debilitando la educación pública y despreciando la cultura", en lo que ha definido como un modelo ideológico que convierte "los derechos en oportunidades de negocio".

En este contexto, ha señalado que "el próximo 17 de mayo la ciudadanía tendrá la oportunidad de defender los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y una política útil al servicio de la mayoría social". Asimismo, ha subrayado que "este es el compromiso del PSOE, como demuestra cada día en este municipio el equipo de gobierno liderado por Mario del Paso", según ha destacado Fernández.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PSOE de Andalucía ha reivindicado "la democracia, la libertad y el respeto a quien piense diferente", valores que ha definido como "imprescindibles para vivir en libertad y en una sociedad de progreso".

Márquez ha señalado además que "figuras como Fernández forman parte de una generación que luchó, en la medida de sus posibilidades, para que la ciudadanía, con independencia de la familia en la que hubiera nacido, tuviera las mismas oportunidades".

En su intervención, la socialista ha hecho un llamamiento a "defender la democracia, la libertad de pensamiento y la igualdad entre hombres y mujeres con alegría y acudiendo masivamente a las urnas el próximo 17 de mayo". "Somos muchos los dispuestos a darle la vuelta a las encuestas, porque la ciudadanía sabe lo que quiere, como una sanidad pública y de calidad que nos cure cuando la enfermedad entre en casa", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de JSA Granada ha pedido a la juventud que "no caiga en la estrategia de desmotivación y desmoralización de algunas formaciones políticas" y que defienda "con fuerza la libertad y las oportunidades que brinda el proyecto socialista". "Somos responsables de decidir nuestro presente y diseñar nuestro futuro, porque si no lo hacemos nosotros, otros decidirán e impondrán el camino", ha señalado.

Además, el secretario general del PSOE de Huétor Vega ha recordado la figura de Pedro Fernández Sánchez como fundador del PSOE y de las JSA en el municipio, destacando su compromiso con la educación, la igualdad y la justicia social. "Fue un maestro en todos los sentidos, cuyo único delito fue transmitir valores de libertad en un contexto de intolerancia que acabó costándole la vida en Víznar", ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que su historia es "un ejemplo de memoria y responsabilidad para las generaciones actuales".

Para el también alcalde, "poner su nombre a la Casa del Pueblo supone mantener viva su lucha y reafirmar el compromiso con los valores que defendió". Asimismo, ha advertido del riesgo de "retroceso" en derechos sociales como la sanidad, la educación o la igualdad, y ha apelado de cara a las elecciones autonómicas a la "movilización para frenar cualquier involución".

Por último, ha reivindicado el papel del PSOE como "garantía" de ese compromiso con la ciudadanía y ha puesto como ejemplo la gestión municipal de su equipo de gobierno que, "pese a gobernar en minoría, trabaja con diálogo y determinación para sacar adelante proyectos y mejorar la vida de los vecinos".