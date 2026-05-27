PSOE de Santiago-Pontones (Jaén) señala "parálisis democrática" en el Ayuntamiento tras seis meses sin plenos ordinarios

Archivo - Vista parcial de Santiago de la Espada, uno de los núcleos que forman Santiago-Pontones. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santiago-Pontones (Jaén) ha denuncia la "parálisis democrática" que atraviesa el Ayuntamiento tras más de seis meses sin convocar un pleno ordinario, "incumpliendo de manera flagrante las obligaciones democráticas básicas que rigen el funcionamiento de cualquier administración pública".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la portavoz socialista, María López Espinosa, quien ha explicado que la última sesión ordinaria tuvo lugar el pasado 5 de noviembre.

Desde entonces, según ha lamentado, el equipo de gobierno (Jaén Merece Más-PP) "mantiene bloqueado" el principal órgano de control y participación política municipal, "privando a los concejales de la oposición ejercer su derecho legítimo a formular ruegos, preguntas e iniciativas sobre asuntos de interés" para Santiago-Pontones.

En este sentido, ha considerado que se trata de "una situación intolerable e impropia de una institución democrática. "El alcalde ha convertido el Ayuntamiento en una administración opaca, sin control político y sin rendición de cuentas ante los representantes públicos y ante la ciudadanía", ha manifestado López.

Desde el PSOE se considera "especialmente grave" que esta ausencia de plenos ordinarios impida abordar públicamente cuestiones fundamentales que afectan al día a día de los vecinos y vecinas de Santiago-Pontones, dejando sin respuesta problemas municipales, demandas ciudadanas y numerosas preguntas registradas por el grupo socialista.

La portavoz socialista ha destacado que la celebración de plenos no es una concesión del alcalde, sino una obligación legal y democrática. Ha subrayado que "suprimirlos de facto supone silenciar a la oposición y limitar el derecho de la ciudadanía a conocer qué ocurre en su Ayuntamiento".

Por último, ha apuntado que los plenos ordinarios constituyen el espacio esencial para la transparencia, fiscalización de la acción de gobierno y debate público de los asuntos municipales. Su ausencia prolongada representa, a juicio del grupo socialista, un deterioro gravísimo de la vida democrática local.

"Exigimos la convocatoria inmediata de un pleno ordinario y reclamamos al equipo de gobierno que abandone su actitud de bloqueo institucional y falta de transparencia. Los vecinos y vecinas de Santiago-Pontones merecen un Ayuntamiento que funcione con normalidad democrática, que dé explicaciones y que no gobierne desde el silencio y la ausencia de control", ha concluido López.