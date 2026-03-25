PSOE-A traslada su apoyo a escuelas infantiles y anima a votar el 17M para "echar a Moreno y salvar la sanidad pública"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios al asistir a una concentración del sector de escuelas infantiles ante el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha trasladado este miércoles el apoyo de su partido al sector de las escuelas infantiles andaluzas, así como ha insistido en llamar a votar "en masa" el próximo 17 de mayo para "salvar la sanidad pública", algo que, en su opinión, pasa por "echar" al líder del PP-A, Juanma Moreno, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Son mensajes que la dirigente socialista ha trasladado en una atención a medios al asistir a una concentración frente al Parlamento andaluz en defensa de una financiación justa para las escuelas infantiles, y donde ha comenzado aludiendo al "derrumbe", este pasado martes, del techo de un centro de salud de Torremolinos (Málaga) para dedicar unas "palabras de máxima solidaridad con las tres personas afectadas" por dicho suceso, que tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios, según ha advertido.

Al hilo, María Márquez ha aludido a Juanma Moreno, a quien se le ve "echando palas de arena, poniendo primeras piedras falsas y mentirosas, como todo lo que viene haciendo materia sanitaria durante estos ocho años", y de quien ha dicho que, "en vez de poner primeras piedras, lo que tiene que hacer es arreglar los techos de los centros de salud, invertir en que las instalaciones sanitarias públicas de Andalucía estén en las mejores condiciones", según ha trasladado la portavoz socialista.

La vicesecretaria general del PSOE-A ha avisado en ese punto de que en los "53 días que quedan hasta el 17 de mayo", fecha de las próximas elecciones andaluzas, los socialistas no van a "desaprovechar ni una sola oportunidad para poner en el debate público" y "político la importancia de que los andaluces" salgan "en masa el 17 de mayo a salvar la sanidad pública", algo para lo que se precisa "echar a Moreno Bonilla del Gobierno de la Junta de Andalucía", según ha aseverado.

ESCUELAS INFANTILES

Por otro lado, en relación a la situación de las escuelas infantiles de Andalucía, María Márquez ha puesto de relieve que "no es fácil que todas las entidades, todos los representantes" de este sector "se unan y convoquen una protesta" como la de este miércoles "a las puertas del Parlamento".

La dirigente del PSOE-A ha reivindicado el papel de "las trabajadoras, porque en la mayoría de los casos" son mujeres, que trabajan "directamente en el sector de las escuelas infantiles", que cuidan de niños de cero a tres años de edad, y que "merecen las mejores condiciones laborales", así como "tener todos los derechos y la garantía de poder abrir la persiana todos los días", según ha remarcado María Márquez.

"Hay 15.000 mujeres andaluzas en estas circunstancias que son emprendedoras autónomas, que pusieron todos sus ahorros y han puesto todo su trabajo en el sueño de levantar la persiana de una escuela infantil", y a quienes el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "les ha mentido reiteradamente", según ha criticado María Márquez.

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha apuntado que el Gobierno de Moreno "ha mentido" a dicho colectivo, "primero, con la gratuidad de las escuelas infantiles", que "no se ha terminado de materializar como se comprometió" el presidente del PP-A "hace ocho años", y, "después, con una subida del precio-plaza que no se ha experimentado".

Así, "desde el año 2020, estas mujeres siguen recibiendo el mismo dinero de la Junta de Andalucía, 240 euros al mes por niño", pese a "lo que ha subido el precio de la vida" desde entonces, según ha advertido María Márquez, que ha subrayado que "todo está más caro y nadie entiende este desamparo y esta forma de abandonar a las mujeres, a la gente que ha emprendido y que tiene una escuela infantil en Andalucía".

De esta manera, la vicesecretaria general ha trasladado todo el "respaldo y apoyo" del PSOE-A a las mujeres que han secundado dicha concentración este miércoles, y que están defendiendo que los niños a los que atienden "tengan las mejores calidades cuando van a las escuelas infantiles", según ha puesto de relieve.