PSOE-A ve "incomprensible" que Moreno "renuncie al diálogo" con el Gobierno sobre la reforma de financiación autonómica

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca. - PSOE-A

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha tachado este martes de "incomprensible" que el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, y su partido, el PP-A, "renuncien al diálogo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España pese a que llevan años reclamando más recursos" para Andalucía, al tiempo que ha negado que el diálogo ofrecido desde el Ejecutivo central sea "exclusivamente en términos de bilateralidad".

En un comunicado, el portavoz socialista ha reaccionado así después de que el Gobierno andaluz en funciones, a través de su consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz, Carolina España, haya anunciado que no acudirá a reuniones bilaterales planteadas por el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.

Carolina España ha respondido así públicamente a la carta que el Ministerio de Hacienda anunció este pasado lunes que ha remitido a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

Francisco Cuenca ha denunciado que Moreno "prioriza la estrategia nacional de confrontación permanente" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el PP "a los intereses del pueblo andaluz al dejar la silla vacía" en la mesa de negociación de la nueva financiación y "renunciar, así, por anticipado a 5.700 millones de euros más al año para la comunidad, que pueden servir para recuperar e impulsar los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia o las políticas de vivienda".

Para el representante socialista, "hay tres posibles explicaciones" a este rechazo del Gobierno andaluz del PP en funciones "a implicarse en el diálogo ofrecido por el Ejecutivo central de Pedro Sánchez" sobre la nueva financiación autonómica, y ha señalado que la primera tiene que ver con que Moreno "no tiene un modelo para Andalucía", y "nunca lo ha presentado".

MORENO "HA RENUNCIADO A GOBERNAR"

Otro motivo, según Cuenca, es que Moreno "prefiere renunciar a 5.700 millones de euros más al año para Andalucía, como contempla la propuesta del Gobierno de España, porque sencillamente ha renunciado a gobernar y gestionar los problemas de esta tierra", especialmente "la recuperación de servicios públicos esenciales destrozados tras ocho años de gobierno del PP-A", ha apostillado el portavoz del PSOE-A.

Y, en tercer lugar, el representante socialista ha denunciado que Moreno está "más preocupado por obedecer las órdenes de Feijóo que por defender los intereses de los andaluces".

Cuenca ha criticado que la "silla vacía" de Moreno y su Gobierno en la negociación del nuevo sistema "no financia hospitales, no reduce listas de espera, no mejora la dependencia y no construye viviendas", y ha subrayado que la comunidad puede recibir "hasta 5.700 millones de euros más al año con la nueva financiación autonómica".

El portavoz socialista ha aseverado que "la obligación de cualquier presidente andaluz es sentarse, negociar y pelear hasta el último euro para esta tierra" en la negociación planteada desde el Gobierno de España.

Cuenca ha agregado que "lo que no puede hacer" Moreno es "pasarse el día diciendo que faltan recursos y, cuando llega el momento de defenderlos, levantarse de la mesa antes siquiera de empezar a hablar".

De igual modo, ha apuntado que "la excusa de la bilateralidad" esgrimida por el PP en la Junta "no se sostiene", y en esa línea ha remarcado que el Ministerio de Hacienda "ha planteado reuniones con todas las comunidades autónomas y un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) posterior", por lo que Cuenca se ha preguntado "de qué bilateridad habla" el presidente de la Junta en funciones.

El portavoz del PSOE-A ha retado a Moreno a "aceptar los 5.700 millones más al año y, además, a tomar otra decisión en favor de Andalucía", que es pedir "a los diputados andaluces que voten a favor de la actualización de las entregas a cuenta en el Congreso" para que esta comunidad autónoma "pueda contar con más de 29.000 millones de euros".

Francisco Cuenca ha emplazado a Moreno a que "elija ya entre defender a Andalucía o seguir obedeciendo los intereses del PP de Feijóo", permitiendo, según ha resaltado el representante socialista, que el presidente nacional del PP "utilice también el dinero de Andalucía en su estrategia de confrontación" con el Gobierno de Pedro Sánchez.