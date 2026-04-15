Publicadas en el BOJA las listas con las candidaturas provisionales para las próximas elecciones autonómicas

Archivo - Papeletas electorales en un colegio electoral de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes el listado provisional con las candidaturas provinciales de los partidos políticos y coaliciones de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Según el documento consultado por Europa Press, 25 partidos y tres coaliciones se presentan a los comicios, de los cuales trece de ellos lo hacen en todas las provincias.

Entre esas trece formaciones que presentan candidaturas por las ocho provincias, figuran, con las mismas denominaciones, las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la XII legislatura, en concreto, PSOE-A, PP, Vox, Por Andalucía (coalición) y Adelante Andalucía.

No obstante, cabe precisar que en las últimas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Adelante Andalucía --que ahora se presenta como partido político-- concurrió como coalición junto a Andalucistas, con la denominación Adelante Andalucía-Andalucistas y obtuvo dos escaños (por Cádiz y Sevilla). Durante la XII legislatura, el grupo parlamentario se ha denominado Mixto-Adelante Andalucía.

La marca Andalucistas concurre como la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, con candidaturas en las ocho provincias.

Los otro siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son: Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta; Partido animalista con el medio ambiente; Partido comunista del pueblo andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las Jons, y Nación andaluza.

Tras los partidos con candidaturas en las ocho provincias, se sitúa uno con listas por cuatro provincias, Partido Autónomos (Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla), y dos con listas por tres provincias: Partido Comunista de los Trabajadores de España (Córdoba, Granada y Sevilla) e Izquierda anticapitalista revolucionaria (Almería, Granada y Huelva).

El resto de formaciones tienen carácter uniprovincial: Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100x100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén merece más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), Poder Andaluz (Sevilla) y la coalición Huelva existe (Huelva).

LOS CABEZAS DE LISTA

El BOJA publica las listas completas por provincias. El candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, repite como cabeza de lista del PP por Málaga. En el resto de provincias, a excepción de Córdoba, los populares tienen a consejeros del Gobierno andaluz como números uno.

Respecto a los comicios de junio de 2022, las caras nuevas como cabezas de lista son el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, por Almería, que sucede a la ahora eurodiputada Carmen Crespo; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, por Cádiz, lista liderada hace cuatro años por la vicepresidenta primera del Parlamento Ana Mestre; Repullo por Córdoba, donde en 2022 lideró la lista el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, por Granada, que sucede a la actual alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo; y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, por Jaén, que sucede al diputado en el Congreso Juan Bravo.

Por contra repiten como números uno respecto a las últimas elecciones autonómicas el propio Juanma Moreno por Málaga; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, por Sevilla; y la consejera de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

Por su parte, la candidata del PSOE a presidir el Gobierno andaluz, María Jesús Montero, encabezará la lista de Sevilla. En el resto de provincias lideran José Nicolás Ayala por Almería, Juan Cornejo por Cádiz, Silvia Mellado por Córdoba, Olga Manzano por Granada, María Márquez por Huelva, Francisco Reyes por Jaén y Josele Aguilar por Málaga.

Respecto a los anteriores comicios andaluces del 19 de junio de 2022, solo repiten como cabezas de cartel socialistas la actual vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, por Huelva, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, por dicha provincia.

Finalmente, el coordinador del área de Comunicación Política y Formación de la Ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil, es el número 3 de la lista por Cádiz tras el intento de encabezar la candidatura provincial. El Comité Director la lista ratificaba a Cornejo como cabeza de lista el pasado viernes.

En Vox, Manuel Gavira encabeza la lista de Cádiz, en el resto de provincias se mantiene la mayoría de los números uno con respecto a las anteriores elecciones, a excepción de Córdoba y Granada.

De esta forma, lideran las candidaturas provinciales Rodrigo Javier Alonso, por Almería; Paula Badanelli, por Córdoba; Beatriz Sánchez, por Granada; Rafael Segovia, por Huelva; Benito Morillo, por Jaén; Antonio Sevilla, por Málaga; Javier Cortes, por Sevilla.

Por otro lado, la coalición Por Andalucía que agrupan Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde, han repartido sus cabezas de lista en cinco para Izquierda Unida, una para Sumar, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Antonio Maíllo es el número uno de la lista por Sevilla, que tiene como número dos a la parlamentaria de Podemos, Alejandra Durán. La coordinadora andaluza de Sumar, Esperanza Gómez, lidera la lista de Cádiz, en la que el que iba a ser el candidato de Podemos a la Junta, Juan Antonio Delgado, figura como el sexto.

El número uno de la circunscripción de Huelva procederá de Iniciativa del Pueblo Andaluz y será su coportavoz José Antonio Jiménez. Mientras que la lista de Jaén será encabezada por Podemos con Dolores Montávez.

En el resto de provincias lideran María Jesús Amate, por Almería; Rosa María Rodríguez, por Córdoba; Rafael Sánchez, por Granada; y Ernesto Alba, por Málaga.

El candidato a la Junta de Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, encabeza la lista por Cádiz. Una lista en la que la candidata del partido en las pasadas elecciones, Teresa Rodríguez, ocupa el puesto número 14.

En el resto de provincias son los números uno Luis Rodrigo, por Málaga; Mariví Serrano, por Córdoba; la parlamantaria Begoña Iza, por Sevilla; María del Carmen García, por Huelva; Diego Crespo, por Almería; Inmaculada Manzano por Granada; y Alejandro Cabrera, por Jaén.



