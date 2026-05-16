El 'Pueblo de las Novias', Fuente Palmera (Córdoba), abre las inscripciones para el X Certamen de Jóvenes Diseñadores

Fuente Palmera de Boda abre las inscripciones para el X Certamen de Jóvenes Diseñadores. - ASOC. EMPRESARIAL DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El ya llamado 'Pueblo de las Novias, Fuente Palmera (Córdoba), a través del evento Fuente Palmera de Boda, ha abierto oficialmente el plazo de inscripción para participar en el X Certamen de Jóvenes Diseñadores, una iniciativa impulsada por la Asociación Empresarial de La Colonia de Fuente Palmera con el objetivo de "fomentar la aparición de nuevos talentos en el diseño de moda, apoyar la creatividad emergente y seguir consolidando el evento como el escaparate de referencia para las nuevas generaciones del sector".

Según recoge la web oficial de Fuente Palmera de Boda, consultada por Europa Press, el certamen alcanza este año su décima edición convertido en una de las actividades más destacadas de la programación de Fuente Palmera de Boda, dando "la oportunidad a jóvenes diseñadores de presentar sus propuestas ante profesionales, empresas, medios especializados y público asistente".

Podrán participar personas menores de 39 años que estén cursando o hayan finalizado estudios relacionados con el diseño de moda, el arte, las bellas artes, la confección o disciplinas afines, así como profesionales del sector con una antigüedad inferior a dos años.

Cada participante deberá presentar dos diseños originales, uno de novia y otro de fiesta, acompañados de sus correspondientes fichas técnicas, siendo valorados conjuntamente, tanto en la fase previa de selección, como en la final del certamen.

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio. La documentación podrá entregarse presencialmente en la sede de la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, enviarse por correo postal o remitirse por correo electrónico.

Tras el cierre de inscripciones, una comisión formada por profesionales del diseño y la moda seleccionará un máximo de 15 finalistas, que mostrarán sus creaciones en la gran final del certamen, integrada en la programación oficial de Fuente Palmera de Boda, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026.

En cuanto a los premios, el certamen concederá un primer premio de 1.200 euros, además de la oportunidad de desfilar en la siguiente edición de la pasarela profesional de Fuente Palmera de Boda. El segundo y tercer premio estarán dotados con 600 y 300 euros, respectivamente. Además, esta edición volverá a contar con la mención especial al diseño más sostenible.

Como novedad, el primer premio recibirá también el Premio Especial 'La Mariposa de Hilo' al Talento en Patronaje y Confección, aportado por la Escuela de Patronaje y Moda 'La Mariposa de Hilo'. Este incluirá una beca formativa especializada en patronaje y confección, consistente en un curso intensivo, junto a sesiones de mentorización personalizada y acciones de difusión profesional del trabajo premiado.

El presidente de la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, ha destacado que "alcanzar la décima edición demuestra la consolidación de una iniciativa que nació para dar oportunidades al talento joven y que se ha convertido en una plataforma reconocida dentro del sector".

Adame ha señalado, además, que desde su asociación siguen "apostando por crear espacios donde jóvenes diseñadores puedan mostrar su creatividad, conectar con el sector y crecer dentro de la industria de la moda". También ha subrayado que "este Certamen de Jóvenes Diseñadores representa una oportunidad única para impulsar talento y demostrar que la innovación y la creatividad también nacen desde nuestros pueblos".

Fuente Palmera de Boda, organizada por la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera desde 2005, es el evento de referencia para el sector nupcial y eventos a nivel andaluz, que busca resaltar y crear oportunidades de negocio para las empresas y autónomos que lo forman.

Es una iniciativa que la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera desarrolla desde hace más de 20 años en el conocido como 'Pueblo de las Novias'. Se trata de un evento que ha generado una marca que tiene el objetivo de "dar a conocer, al público general, los nuevos productos y servicios ideales para su boda o evento", y que continúa reforzando con iniciativas como el Certamen de Jóvenes Diseñadores su "compromiso con la moda, el emprendimiento joven y el desarrollo económico ligado al sector nupcial y de eventos".