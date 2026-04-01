Puente Genil (Córdoba) acogerá del 10 al 12 de abril su XXI Concentración Mototurística

El presidente de Iprodeco, Félix Romero (centro), en la presentación de la XXI Concentración Mototurística de Puente Genil. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la XXI Concentración Mototurística de Puente Genil, iniciativa que tendrá lugar del 10 al 12 de abril en la Caseta Municipal de la localidad y que cuenta con el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

El delegado de Desarrollo Económico en la institución, Félix Romero, ha explicado durante la presentación que "la edición 2026 estará marcada por la presencia de LA marca 'Sabor a Córdoba' y, por lo tanto, por la promoción de la gastronomía cordobesa, de los productos de proximidad y de los establecimientos locales".

Al respecto, ha añadido que hay que tener en cuenta que "esta concentración tiene un gran alcance turístico", un hecho que se quiere aprovechar eso "para ofrecer al visitante una experiencia más completa basada en la calidad culinaria y agroalimentaria de la tierra", ha señalado el también presidente de Iprodeco.

Así, ha continuado, se van "a instalar espacios gastronómicos en el evento durante el fin de semana para destacar la riqueza de productos representativos de Puente Genil y del resto de la provincia". El objetivo es "dar visibilidad" a las empresas y que se consuman productos cordobeses.

"La idea es aprovechar la celebración del evento en un espacio preparado para acoger gran cantidad de público para promover la gastronomía local y provincial, siempre bajo el paraguas de la marca 'Sabor a Córdoba'", ha manifestado Romero.

La programación de la XXI Concentración Mototurística contempla paseos y rutas moto-turísticas, pruebas de navegación para motos de carretera y modalidad off-road, exhibiciones especializadas, conciertos y una zona gastronómica abierta durante todo el fin de semana.