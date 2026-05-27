Rafael Escuredo acusa a Aznar de alentar a cometer "un delito" al convocar "a los jueces a la rebelión"

Archivo - El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, durante el acto de entrega de los premios Plaza de España. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El que fuera presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha acusado este miércoles al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar de "dinamitar el Estado de derecho convocando a los jueces a la rebelión, lo que no deja de ser un delito sujeto al imperio de la ley".

Así lo ha dejado escrito el expresidente socialista de la Junta en un apunte en su cuenta en la red social 'X' después de que José María Aznar haya compartido un vídeo en Instagram coincidiendo con la publicación del sumario relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y le ha citado a declarar como investigado este próximo mes de junio.

"En esta situación insostenible de España, esa frase de que 'El que pueda hacer que haga' cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos", afirma Aznar en el vídeo que ha colgado en Instagram.

Tras esta publicación, el también presidente de honor del PSOE-A, Rafael Escuredo, ha criticado desde 'X' que "Aznar vuelve a dinamitar el Estado de derecho convocando a los jueces a la rebelión, lo que no deja de ser un delito sujeto al imperio de la ley", apostilla el que fuera el primer presidente de la Junta de Andalucía en la historia de la autonomía.