Reciben el alta los cuatro menores heridos este martes en un accidente en Freila (Granada)

Hospital de Baza. - 112

FREILA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

Los cuatro menores que resultaron heridos este martes por la tarde en un accidente de tráfico en la localidad granadina de Freila, en la comarca de Baza, han recibido el alta.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes municipales que apuntan que los jóvenes heridos, un chico de 16 años, una chica de 17 y dos varones también de 17, no revistieron mayor gravedad tras ser examinados en el Hospital de Baza.

Las mismas fuentes han explicado que estos cuatro jóvenes son menores emigrantes no acompañados pertenecientes a un centro de inserción sociolaboral ubicado en la localidad.

Y han detallado que el accidente se produjo cuando seis menores iban a bordo de un vehículo que conducía un responsable del centro y que chocó de forma lateral con otro vehículo de un servicio de electricistas, resultando heridos los cuatro menores mencionados.

Según informó en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso ocurrió este martes pocos minutos después de las 18,10 horas, cuando un ciudadano llamó para pedir ayuda porque una furgoneta y un turismo habían colisionado en la Rambla de Yusa y había varias personas heridas.

Tras ello, la sala coordinadora activó a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Fuentes sanitarias confirmaron que los cuatro menores heridos --ahora ya dados de alta-- fueron evacuados en aquel momento al Hospital de Baza para ser examinados.