Regantes y Subdelegación abordarán en un nuevo encuentro la financiación del desglosado 3 de Rules

Archivo - Movilización por las canalizaciones en la presa de Rules, en mayo de 2021. Archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo prevé reunirse el próximo jueves con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, para abordar las posibles fórmulas de financiación del desglosado 3 de las canalizaciones de la presa de Rules, cuyo convenio sigue pendiente de firma por las discrepancias sobre esta materia.

Según precisan los regantes, el encuentro se producirá el jueves a las nueve de la mañana y el objetivo es tratar las cuantías económicas para el desglosado 3 que ofreció el subdelegado la semana pasada en Motril coincidiendo con la celebración del acto 'Rules, el agua es incolora', organizado por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical.

En declaraciones a los medios, el subdelegado llamó a "desbloquear" la situación del desglosado 3, cuyo convenio de financiación contempla una inversión de 55 millones de euros.

El Gobierno de España, a través de Acuaes, asumiría inicialmente el coste y la ejecución de la obra, mientras que posteriormente se produciría la recuperación de la inversión a largo plazo por parte de los regantes, mediante un sistema de amortización.

Ante las reticencias de los agricultores por esta fórmula, el subdelegado planteó como una de las vías a explorar la ampliación del plazo de recuperación de costes de la inversión, lo que permitiría reducir la carga económica anual para los beneficiarios de la infraestructura.

El desglosado 3 beneficiaría a "unas 3.000 hectáreas de regadío situadas en la margen derecha del río Guadalfeo" y, según sus cálculos, "si el coste se recuperara en un plazo de 30 años, la aportación sería de unos 582 euros por hectárea al año, cifra que podría reducirse a 450 euros si el plazo se ampliara a 40 años y a 350 euros si se extendiera a 50 años, lo que supondría menos de 30 euros mensuales por hectárea".

La Asociación de Agricultores Verde-Seco-Jate ya ha mostrado su disconformidad, en tanto que --según las cifras que manejan-- "tendrían que pagar 152 millones de euros por el proyecto", "el triple de lo indicado por el subdelegado del Gobierno".

La asociación asegura que Montilla "se ha hecho trampas al solitario" porque "se olvidó de algunos aspectos esenciales del coste que pretende que paguen los agricultores sexitanos".

Así, aluden a declaraciones de la empresa pública Acuaes en las que señalaba "que el coste del proyecto de las canalizaciones del Guadalfeo se ha incrementado aproximadamente en un 66 por ciento, lo que supone subir de 55 a 81 millones de euros el importe del Desglosado 3".

Además, afirman que "al hacer las cuentas al subdelegado se le olvidó incluir el IVA, 17 millones de euros, por lo que el coste real del Desglosado 3, sin los intereses por el pago aplazado a 30 años, se incrementa a 98 millones de euros".

Añaden que los intereses devengados durante los 30 años que habría que estar pagando suponen "la friolera cantidad de 54 millones de euros".

En este punto, resumen que el coste real a pagar por los agricultores de Río Verde en los próximos 30 años "es el triple de lo que el subdelegado ha manifestado públicamente, 152 millones en lugar de los 55 anunciados".

Así, frente a los 582 euros por hectárea y año señalados por el subdelegado con un plazo a 30 años, mantienen que "la realidad es que esta cifra se triplicaría hasta los 1.688 euros por hectárea y año".