Registrado este sábado un terremoto de magnitud 2,5 con epicentro en Lújar (Granada)

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 2,5 a primera hora de la mañana de este sábado, 21 de diciembre, con epicentro en la localidad granadina de Lújar sin que haya constancia de daños personales o materiales.
Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del ING, el seísmo se ha producido a las 09,46 horas, al nordeste de Motril, y se ha localizado a cero kilómetros de profundidad.
Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a esta agencia que no se ha recibido llamadas por parte de personas afectadas por el seísmo ni ha sido sentido por la población, aunque se ha realizado una ronda con los operativos de la zona.