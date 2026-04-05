Regresa a Córdoba, Los Pedroches y Guadiato la iniciativa 'Pianos en la calle' que acerca la música a los ciudadanos

Archivo - Una edición anterior de 'Pianos en la calle'. - FUNDACIÓN RICARDO DELGADO VIZCAÍNO - Archivo

CÓRDOBA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidad cultural de Covap, organiza un año más 'Pianos en la calle', una iniciativa consolidada desde 2016 que acerca la música a la ciudadanía y transforma los espacios públicos en lugares de encuentro cultural, concretamente en la capital y varios municipios de Los Pedroches y el Guadiato, en el norte de la provincia cordobesa.

Según destacan desde la fundación, la actividad comenzará el miércoles 8 de abril, de 10,00 a 19,00 horas, con la instalación de pianos en distintos enclaves de Hinojosa del Duque (Plaza de la Catedral); Dos Torres (Plaza de la Villa); Pedroche (Plaza de las 7 Villas), y Peñarroya-Pueblonuevo (Plaza de Santa Bárbara), donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de la música en directo o incluso interpretar sus propias piezas.

El jueves 9 de abril, 'Pianos en la calle' se desarrollará en Pozoblanco (Plaza de Santa Catalina y Paseo de Marcos Redondo) y Villanueva de Córdoba (Plaza de España), también entre las 10,00 y las 19,00 horas. Ese mismo día, a las 20,00 horas, el Teatro El Silo de Pozoblanco acogerá un concierto gratuito de piano a cargo del ganador del 70º Concurso Internacional de Música María Canals de Barcelona, Curtis Phil Hsu, una de las citas más relevantes del panorama pianístico internacional.

Y el viernes 10 de abril, la iniciativa llegará a Córdoba capital, donde varios pianos se ubicarán en puntos emblemáticos del centro urbano --Patio de los Naranjos, Plaza de las Tendillas, Bulevar del Gran Capitán y Calle Cruz Conde, frente al d'Tapas Covap-- invitando a la participación espontánea del público. Como broche final, a las 20,00 horas, la Plaza de las Tendillas acogerá la actuación del pianista Alberto de Paz, poniendo el cierre a tres jornadas en las que la música se integra en la vida cotidiana de la ciudad.

Al respecto, 'Pianos en la calle' cuenta con la colaboración de la Asociación del Concurso María Canals de Barcelona y del Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Pozoblanco. A través de esta iniciativa, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno reafirma su compromiso con la difusión de la cultura, favoreciendo el acceso a la música y fomentando la participación activa de la ciudadanía.

Todos los pianos estarán a disposición de músicos profesionales, estudiantes y aficionados, generando un espacio abierto de convivencia, aprendizaje y expresión artística en pleno entorno urbano.