Repullo (PP-A) señala que "la sanidad pública está sufriendo una transformación" y "está mejor ahora" que en 2019

Antonio Repullo (izda.) es entrevistado por el periodista José Manuel León en Radio Córdoba. - PP-A

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña y secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha destacado este miércoles que "la sanidad pública en Andalucía está sufriendo una transformación" desde que el popular Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía y el resultado es que "cualquier parámetro que se ponga en una balanza, respecto a cómo estaba la sanidad en 2019, está mejor ahora".

Así lo ha destacado, en una entrevista en Radio Córdoba-Cadena SER, en la que, según ha informado el PP en una nota, Repullo ha señalado que, en el ámbito sanitario, "era importante dotar de los recursos suficientes y por eso hemos incrementado un 80% el presupuesto", y "en el caso de Córdoba hemos incrementado en 2.600 los sanitarios que teníamos en 2019".

A ello hay que sumar también, en la provincia cordobesa, "el impulso a las infraestructuras, como el Materno Infantil, la puesta de marcha el Hospital de Palma del Río, y centros de salud que históricamente estaban abandonados en un cajón, como el de Montoro o como el de Villanueva de Córdoba".

La custión, según ha asegurado Repullo, es que cuando los populares llegaron al Gobierno de la Junta de Andalucía se encontraron con "una sanidad pública destrozada, en la que la candidata socialista (María Jesús Montero) era una figura bastante representativa", afirmando el número dos del PP andaluz que "el sistema actual está en mínimo de conciertos sanitarios, no como pasaba cuando se iniciaron, precisamente estando Montero de consejera" de Salud de la Junta de Andalucía.

En cualquier caso, según ha reconocido Repullo, "hay muchas cosas que se tienen que solucionar, pero necesitamos también la ayuda del Gobierno" de España, "que no ponga palos en las ruedas", recordando, a este respecto, que "tenemos ahora una huelga de médicos", a nivel nacional, "que nos está haciendo que se bloqueen 50.000 actuaciones sanitarias en Andalucía y hasta 1.000 colonoscopias diarias por la falta de diálogo entre la ministra de Sanidad y el sindicato".

En relación con ello, el también cabeza de lista del PP por Córdoba al Parlamento andaluz ha argumentado que "el envejecimiento de la plantilla conlleva problemas", porque "los médicos se nos van jubilando y no hubo previsión en ese momento de incorporar nuevos, ampliando los números MIR".

AUTOVÍA DEL OLIVAR

Por otro lado y al ser preguntado por la proyectada Autovía del Olivar, Repullo ha dicho que los populares al llegar al Gobierno de la Junta se econtraron "un proyecto de autovía desechado por el Gobierno del PSOE. Era un macroproyecto de más de 500 millones de euros imposible para el sistema que tenemos de financiación pública, sobre todo con el déficit de financiación por parte del Gobierno central".

Por eso, desde el Gobierno de Juanma Moreno se priorizó "qué sectores de esa autovía eran más críticos, como el proyecto de la circunvalación de Cabra (Córdoba), que se está ejecutando. Son promesas que se están cumpliendo, nada que ver con lo que hizo Pedro Sánchez".

INDUSTRIA E INFRAESTRUCTURAS

Al margen de ello, Repullo ha defendido que "la reindustrialización sostenible es una de las grandes palancas para que Andalucía se proyecte como una tierra donde cada vez atraemos más inversiones, y cada vez exportamos más", asegurando que "Córdoba es la provincia con más proyectos de la aceleradora de empresas y eso va a generar mucho empleo".

En este sentido, ha señalado que "la industria es el gran reto que tiene Andalucía y tenemos una gran bandera que es la Base Logística" del Ejército de Tierra, "impulsada por la Junta, para la que aportó 100 millones más otros 40 para la cesión de suelos".

Por otra parte, ha indicado que "la infraestructura eléctrica es la gran demanda que tenemos en Córdoba con el Gobierno" central, afirmando que la falta de la misma en las condiciones que se precisan constituye "un gran agravio", pues, según ha subrayado, "el futuro del Norte de la provincia, sus oportunidades, dependen de esa electrificación", sin olvidar "otro tema esencial", que "es el agua".

El candidato del PP por Córdoba ha concluido destacando que su partido tienen "credibilidad para poder ofrecer los proyectos que pueden hacer que Córdoba y Andalucía se proyecten hacia el futuro en la manera que entiendo que quieren todos los andaluces y cordobeses".