Rescatada una senderista accidentada en el Parque Natural de Cazorla (Jaén)

Imagen del rescate - GUARDIA CIVIL

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a una mujer de 66 años, vecina de Aranjuez (Madrid), que sufrió una caída mientras realizaba una ruta de senderismo en las proximidades del Monasterio de Montesión, en el término municipal de Cazorla (Jaén).

El suceso tuvo lugar el pasado sábado 23 de mayo, aunque se ha informado este jueves, tras recibirse el aviso de emergencia sobre las 13,00 horas, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar de los hechos, donde localizó a la senderista en una ladera de difícil acceso.

Los agentes comprobaron que presentaba una posible fractura en una pierna, lesión que le impedía continuar la marcha por sus propios medios. Hasta la zona también se desplazaron efectivos de Bomberos y Policía Local de Cazorla, que junto con agentes de la Guardia Civil, procedieron a la evacuación de la mujer herida en camilla hasta un punto accesible para ser atendida por los servicios sanitarios. Posteriormente, la víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital de Alta Resolución de Cazorla.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones al realizar rutas de senderismo, especialmente en zonas de difícil acceso y ante las altas temperaturas, así como planificar previamente la actividad y portar agua, teléfono móvil con batería suficiente y equipamiento adecuado.