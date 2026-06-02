Rescatan más de 35 cachorros lactantes en los últimos días en Baza (Granada), que clama contra el abandono animal

Entre los casos más recientes y graves en la ciudad granadina se encuentra el hallazgo de siete cachorros recién nacidos abandonados dentro de un saco y golpeados, de los cuales cinco habían fallecido. - AYUNTAMIENTO DE BAZA

GRANADA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 35 cachorros lactantes han sido rescatados en estos días en la ciudad granadina de Baza, cuyo Ayuntamiento ha expresado en un comunicado su "profunda preocupación" por la que el Consistorio califica de "grave situación" en relación con el abandono y maltrato animal.

"A pesar del trabajo constante que se viene realizando, las cifras siguen siendo alarmantes y ponen de manifiesto que aún queda mucho camino por recorrer en materia de concienciación y tenencia responsable de animales", ha expresado el Ayuntamiento en una comunicación.

Y es que, según señalan, la asociación encargada de la gestión de la perrera municipal, Salvando Vidas, Voluntarias Perrera de Baza, ha recogido solo en los últimos días a35 cachorros lactantes, "una cifra absolutamente desbordante para cualquier servicio de acogida".

"Muchos de estos animales han sido separados de sus madres de forma prematura o abandonados en circunstancias extremas. Entre los casos más recientes y graves se encuentra el hallazgo de siete cachorros recién nacidos abandonados dentro de un saco y golpeados", narra el Consistorio, que precisa que cinco de ellos ya fueron hallados muertos.

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

El Ayuntamiento de Baza recuerda que la actual Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece medidas destinadas a combatir el abandono y la cría irresponsable. Entre ellas, dispone que los gatos deberán ser esterilizados antes de los seis meses de edad, salvo aquellos inscritos como reproductores autorizados.

Asimismo, la ley prohíbe la cría particular de animales y limita la reproducción exclusivamente a criadores registrados y autorizados. Además, aquellos animales que no estén destinados legalmente a la reproducción deben mantenerse bajo las medidas necesarias para impedir la cría incontrolada.

"La realidad que vivimos demuestra que todavía existen demasiadas camadas que acaban siendo abandonadas, generando un sufrimiento innecesario para los animales y una situación insostenible para los servicios de recogida y protección animal. Ninguna asociación, por mucho esfuerzo y dedicación que aporte, puede hacer frente por sí sola a una situación de estas dimensiones", expresa el Ayuntamiento.

El Consistorio ha hecho un llamamiento urgente a la responsabilidad de todos los propietarios de animales, a los que ha pedido la aplicación de herramientas fundamentales como ka identificación, la esterilización responsable, el control de la reproducción y el cuidado.

"Baza no puede normalizar el abandono ni el maltrato animal. Entre todos debemos construir una sociedad más responsable, comprometida y respetuosa con la vida", concluye el Ayuntamiento, que agradece a los voluntarios que ofrecen una segunda oportunidad a los animales abandonados, y también hace un llamamiento a la cooperación con la asociación que gestiona la perrera municipal.