Retraso en los trenes de alta velocidad entre Madrid-Andalucía debido a un robo de cables entre Urda y Malagón

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperando la salida de su tren. A 17 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra afectada este miércoles con retrasos debido a una incidencia provocada por un robo de cables entre los municipios de Urda y Malagón, en la comunidad de Castilla-La Mancha.

Así lo ha comunicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha indicado que en estos momentos el personal está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Asimismo, Adif ha detallado a esta agencia que estos retrasos puntuales se han empezado a producir sobre las 17,00 horas de la tarde, que ha afectado a trenes de Renfe, Iryo y Ouigo.