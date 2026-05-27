Retrasos en los trenes de Alta Velocidad entre Córdoba y Sevilla por una incidencia en sistemas de desvíos en Almodóvar

Archivo - Tren de Alta Velocidad en la estación de Sevilla Santa Justa en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Córdoba y Sevilla registran desde primera hora de este miércoles 27 de mayo retrasos por una incidencia en los sistemas de desvíos a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en su mensaje publicado a las 07.45 horas en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde detalla que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".

Se trata de la segunda incidencia en la línea de Alta Velocidad entre Córdoba y Sevilla en las últimas horas, ya que a última hora de este martes se registraron retrasos por una incidencia que afecta a la señalización también en Almodóvar del Río que ha quedado solucionada sobre las 06.00 horas.-