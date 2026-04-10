Reyes (PSOE): "Dejaré la presidencia de la Diputación de Jaén antes de tomar posesión como parlamentario"

Archivo - Francisco Reyes/Archivo - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por la provincia de Jaén, Francisco Reyes, ha avanzado que su disposición es afrontar la campaña siendo presidente de la Diputación de Jaén, cargo del que dimitirá justo antes de tomar posesión de su acta de parlamentario, si así sale elegido en los próximos comicios andaluces.

"Antes de tomar posesión como parlamentario, tengo que dejar la presidencia de la Diputación Provincial", ha dicho Reyes a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha apuntado que "ser presidente de la Diputación Provincial es incompatible con ser parlamentario andaluz".

El calendario de las elecciones autonómicas contempla que el 11 de junio se constituya el Parlamento Andaluz tras las elecciones del 17 de mayo por lo que "antes de ese día, pues, habré dejado de ser presidente de la Diputación".

Eso implica que afrontará la campaña electoral siendo presidente de la Diputación, "lo mismo que el presidente de la Junta Andalucía". "Somos elegibles y por lo tanto seguiré de presidente hasta el momento que estimemos que tengo que dimitir porque tengo que tomar posesión como parlamentario andaluz".

Así lo ha manifestado Reyes durante su asistencia al acto organizado en Jaén capital con motivo del Día de la Atención Primaria de Andalucía. Sobre este aspecto, Reyes ha reconocido la labor que hacen los profesionales sanitarios de la sanidad pública en la provincia de Jaén y especialmente el personal de Atención Primaria ser "puerta de entrada" y por "el momento tan difícil que están viviendo".

"No es su culpa el que la provincia de Jaén vaya a esperar hasta 15 días para que te atienda en Atención Primaria", ha dicho Reyes y ha añadido que "el motivo fundamental es la falta de apuesta por parte del Gobierno de Andalucía por la atención sanitaria pública en nuestra comunidad autónoma".

Ha incidido en que la sanidad es la "principal preocupación de los andaluces y de las andaluzas" y en esta materia "no se puede dar ni un solo paso atrás" por lo que desde la Diputación se va "a estar de la mano de los profesionales de la sanidad pública reivindicando una atención sanitaria justa, la que se merecen hombres y mujeres de la provincia".