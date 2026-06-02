La rival de Martínez en las primarias pide "abrir un tiempo nuevo" en Podemos Andalucía que "respete su autonomía"

Archivo - La portavoz municipal del grupo Con Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo atiende a lo medios de comunicación en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha pedido que se "abra un tiempo nuevo" en la formación morada en Andalucía tras la dimisión de su coordinadora general, Raquel Martínez, quien ha lamentado no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea.

"El paso a un lado de Raquel es un acto de responsabilidad que la honra. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos no es casual ni repentina: es el resultado de seis años de decisiones orgánicas erróneas y desconexión del sentir popular", ha señalado este martes Hornillo en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

En este sentido, la concejal ha asegurado que las personas "que han estado en esa toma de decisiones deben dar un paso atrás y permitir que la organización respire".

"Andalucía necesita un proyecto construido desde los cuidados, que respete la autonomía de los territorios, que escuche a la militancia y que deje espacio para que florezcan nuevos liderazgos desde la base. Toca reconstruir", ha subrayado Hornillo, quien fue la rival de Martínez por el liderazgo de Podemos hace dos años.

En aquellas primarias de diciembre de 2024, Raquel Martínez Aguilera fue elegida nueva coordinadora de Podemos en Andalucía al obtener el 52,4 por ciento con 1.668 votos frente a los 1.326 de Hornillo. Martínez era la secretaria de Organización de la dirección andaluza saliente, encabezada por Martina Velarde y contó con el apoyo de la secretaria general de Podemos a nivel estatal, Ione Belarra.

Precisamente, Velarde, quien es ahora diputada en el Congreso, ha respondido a la publicación de Hornillo en sus redes sociales criticando la postura de la concejal sevillana asegurando que "no todo vale".

"Hay que conocer poco la historia, y lo entiendo porque has llegado la última y a mesa puesta, para afirmar esto sin hacer ningún análisis político. Entiendo que lleves pisoteando la labor de todos tus compañeros desde el día 1, solo con el fin de posicionarte, pero todo no vale", ha señalado la antigua coordinadora de Podemos en su cuenta de 'X'.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el partido en Andalucía va a funcionar con normalidad tras la dimisión de Martínez, y ha destacado que se elegirá por primarias una nueva dirección autonómica mediante primarias a los inscritos, como es habitual en el partido.

También ha proclamado que en la comunidad tienen perfiles idóneos para asumir esa responsabilidad, aludiendo genéricamente a que cuentan con "compañeros muy valiosos" que asumieron responsabilidades durante la campaña.

Martínez y la cúpula de Podemos mantuvieron tensiones sobre la política de alianzas electorales en la comunidad, dado que la exdirigente era proclive a la confluencia con IU y Sumar mediante la coalición Por Andalucía, como ocurrió finalmente con un acuerdo 'in extremis'.

La formación morada se ha quedado sin diputados en la comunidad por primera vez en su historia, dado que sus puestos en la lista no lograron escaño.