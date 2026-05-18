Ayamonte e Isla Cristina (Huelva) ya caminan hacia El Rocío y Punta y Valverde lo harán este martes

Salida de la Hermandad del Rocío de Ayamonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las hermandades filiales de Isla Cristina y Ayamonte (Huelva) ya han iniciado este lunes su camino hacia la aldea almonteña para vivir un año más la Romería del Rocío rodeados de miles de vecinos que han querido acompañarlas en sus despedidas. La llegada de las mismas está prevista para el próximo jueves, un día después de la Hermandad Matriz.

De esta forma, la Hermandad del Rocío de Ayamonte ha celebrado la Misa de Romeros sobre las 09,00 horas, en la parroquia de las Angustias, a la que ha acudido el alcalde, Alberto Fernández; y el delegado en funciones de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, quienes han acompañado incluso a la hermandad en su salida por la ciudad y el Consistorio le ha entregado un ramo de flores.

Además, tras la misa, el Ayuntamiento ha ofrecido a los romeros un desayuno a todos los vecinos y romeros. La eucaristía se ha celebrado en la iglesia parroquial de Las Angustias, donde esta hermandad tiene su sede canónica. Al término de la santa misa, el simpecado se ha dirigido a "puntos especiales" del recorrido como el convento de las Hermanas de la Cruz, la plaza de España o el Cuartel de la Guardia Civil antes iniciar su peregrinaje por los caminos que finalizará el jueves a su llegada a la aldea.

Así, la comitiva de la Hermandad del Rocío de Ayamonte está compuesta por alrededor de 600 rocieros, aunque el jueves se suman otros peregrinos y alrededor de 29 vehículos, la gran mayoría carros.

Por su parte, la hermandad isleña comenzó ha salido tras la Misa de Romeros, celebrada a las 08,00 horas en la plaza San Francisco, junto a la parroquia de Los Dolores, y ha salido del municipio a las 11,00 horas. Este año llevará hasta El Rocío 25 carros de tracción animal y unos mil peregrinos caminarán el primero día con la hermandad, que bajará hasta los 600 el segundo día.

Una vez finalizada la eucaristía, ha realizado el recorrido por el municipio, realizando numerosas paradas antes de iniciar su salida hacia la aldea almonteña, con la tradicional ofrenda en el Ayuntamiento y el monumento al marinero.

Una vez pasados los núcleos de Pozo del Camino y La Rendondela, continuará su camino hasta llegar al término municipal de Lepe donde realizará una visita a la Virgen de la Bella y parará para el sesteo. Ya por la tarde, a su paso por Cartaya, realizará una visita al monumento a la Virgen del Rocío y a la Virgen del Rosario y realizará su pernocta en el término municipal cartayero, donde a las 00,00 horas los peregrinos realizarán el rezo del Rosario a los pies del Simpecado. A la 01,00 horas comenzarán los Turnos de Velá al Simpecado.

HERMANDADES DEL MARTES

Por otro lado, la Hermandad del Rocío de Punta Umbría iniciará este martes, 19 de mayo, su camino hacia la aldea almonteña. A las 8,00 horas se abrirá la jornada con la bendición del peregrino en la iglesia del Carmen, tras la que se iniciará la marcha. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, le ofrecerá al Simpecado un ramo de flores a las puertas del Ayuntamiento en torno a las 9.20 horas, en representación de la Corporación Municipal.

Hacen esta vez el camino con la Real Hermandad del Rocío de Punta Umbría DIEZ vehículos de tracción animal y 22 de tracción mecánica, junto a 90 peregrinos a pie, sumando unas 500 personas en la comitiva puntaumbrieña.

Por otro lado, la Hermandad de Valverde del Camino, también iniciará el camino este martes, por segundo año consecutivo, ya que tradicionalmente lo hacía el miércoles, pero el año pasado decidió ganar un día al camino para mayor comodidad de los rocieros.

Así, la misa de romeros se iniciará a las 8,00 horas de este martes y realizará paradas en el Ayuntamiento, donde se realizará una entrega floral al Simpecado, al igual que en la parroquia de su Patrona, la Virgen del Reposo.