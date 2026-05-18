Rocío Díaz destaca que por primera el PP dobla en número de parlamentarios por Granada al PSOE

La candidata número uno del PP por Granada, Rocío Díaz, comparece junto al presidente del partido en la provincia, Francis Rodríguez; la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo; y el jefe de campaña electoral y concejal en la capital, Jorge Saavedra. - PP GRANADA
GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -
La candidata número uno del PP por Granada a las elecciones autonómicas del 17M, Rocío Díaz, ha celebrado que este domingo el Partido Popular haya ganado las elecciones en la provincia y ha destacado que "por primera vez en la historia" del partido dobla en diputados al Partido Socialista, al obtener seis representantes en el Parlamento andaluz frente a los tres del PSOE, además de los dos de Vox, uno de Adelante Andalucía y uno de Por Andalucía, formaciones que tendrán representación granadina en la cámara legislativa regional.
Díaz ha subrayado la importancia de los resultados electorales en la provincia para su partido, que ha obtenido 202.454 votos, lo que ha calificado como "un resultado excepcional" que refleja el apoyo ciudadano a la formación y "ha permitido consolidar el cambio político en Andalucía".
La candidata ha destacado asimismo que ha aumentado el número de votos en la provincia y ha incidido en que la subida del PP ha sido de 25.000 votos, 0,33 puntos. "Ha subido la participación, algo fundamental y algo necesario, porque en una democracia es indispensable", ha añadido.
En relación a los resultados en la capital granadina, Díaz ha precisado que estos han mejorado toda vez que han aumentado 1,87 puntos con respecto a las elecciones de hace cuatro años y por tanto, en su opinión, se ha alcanzado un porcentaje "importante" y que "nos ha ayudado a consolidar ese cambio".
Finalmente, Díaz se ha dirigido a los votantes del PP: "No vamos a decepcionarles, vamos a continuar trabajando por nuestra tierra" y ha reafirmado el compromiso de su partido con los proyectos en marcha, y ha señalado que va "a avanzar" tal y como se presentaron a las elecciones, "trabajando mañana, tarde y noche por los granadinos".
Por su parte, el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado que su formación ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas en la provincia tras recibir "la confianza de miles de granadinos" que "han vuelto a situar al Partido Popular como primera fuerza política de la provincia", con un resultado que ha calificado como obtenido "con responsabilidad y con humildad".
Rodríguez ha destacado que el PP ha obtenido algo más de 202.000 votos en Granada, experimentando "un aumento muy significativo" respecto a hace cuatro años, y ha subrayado que "hemos duplicado por primera vez en la historia a nuestro principal adversario, al Partido Socialista, y hemos triplicado a la tercera fuerza política", marcando así "más distancia aún si cabe" con los socialistas.
El dirigente 'popular' también ha valorado que el partido ha sido la primera fuerza política en la ciudad de Granada "siendo la capital de provincia con mejor resultado", además de haber ganado en "feudos socialistas como Armilla o Atarfe" y haber logrado "resultados espectaculares en Maracena, en Alfacar o en Vegas del Genil".
El presidente del PP granadino ha hecho un llamamiento a la responsabilidad tras la victoria electoral, y ha afirmado que "necesitamos estabilidad y necesitamos acuerdos" y que "la confianza de hoy se convierte ya desde mañana en responsabilidad para trabajar y luchar por el futuro de los andaluces".