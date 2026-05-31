El sábado de la Feria de Córdoba se salda con seis detenciones y 88 identificaciones

Archivo - Una ambulancia (fondo, dcha.) presta un servicio en el recinto ferial de El Arenal durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado este sábado con la detención de seis personas, trascendiendo una de ellas por malos tratos en ámbito familiar y otro detenido más por atentar contra la salud pública.

Según recogen los balances de actuaciones de la Policía Nacional y la Local, consultados por Europa Press, desde las 08,00 horas del sábado y hasta las 08,00 horas de este domingo, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado 80 identificaciones y han intervenido en tres riñas, así como han efectuado cuatro de los seis detenciones.

De igual forma, han levantado 36 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en cinco servicios humanitarios.

Por su parte, la Policía Local ha actuado en dos detenciones más y ha intervenido tres armas blancas, trece intervenciones por estupefacientes, dos rilias y ocho identificaciones más. Asimismo, han auxiliado a cuatro emergencias de auxilio por intoxicación de alcohol o drogas.

De igual modo, la Policía Local ha registrado un total de nueve infracciones a las normas municipales, con seis por negar el acceso a casetas y tres por venta ambulante. Finalmente, se han acometido otras 31 intervenciones más, correspondiendo catorce a pérdidas o recuperación de objetos o documentos; tres controles de alcohol o drogas; una denuncia y otras trece más, una por la mañana y doce por la noche.

Además, la Policía Local ha destacado que, desde el sistema de videovigilancia, ha sido posible identificar la acción delictiva que ha culminado con la detención de un individuo que ha intentado incendiar una de las casetas del recinto, "arrojando un objeto ardiendo al interior de esta".