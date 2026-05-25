Sadeco recoge 126.500 kilos de residuos durante el primer fin de semana de la Feria de Córdoba, un 7,7% más que en 2025

Archivo - Limpieza en la feria por Sadeco, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/SADECO - Archivo

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha recogido 126.500 kilogramos de residuos en el recinto de El Arenal y zonas aledañas durante el primer fin de semana de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, lo que supone un 7,7% más respecto a los mismos días de feria de la edición de 2025.

Así, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, del total de este año, 36.060 kilos corresponden al primer día de celebración y 90.400 kilogramos con el sábado. Respecto a los residuos generados el viernes, se anotaron 21.300 kilos de envases, 8.840 de biorresiduos y 6.320 kilogramos de vidrio. La suma de estas cantidades (36.060) suponen un descenso del 10,65% respecto al primer día de Feria del pasado ejercicio.

En la jornada del sábado, quienes visitaron El Arenal generaron 55.880 kilos de envases, 19.280 de biorresiduos y 15.280 kilos de vidrio. La suma global en ese día ha sido de 90.440 kilos, un 17,33% más que el año anterior y una de las cifras más altas de un sábado de Feria de las últimas ediciones.

Sadeco tiene desplegado en El Arenal un equipo multidisciplinar compuesto por capataces, oficiales de primera, peones conductores, peones especialistas y peones de limpieza, además de personal específico destinado a la recogida selectiva de papel y cartón y equipos de apoyo para tareas complementarias. El operativo dispone de una media diaria de 30 vehículos y equipos especializados.

La flota movilizada incluye compactadores, lavacontenedores, cisternas de riego, barredoras, baldeadoras, furgonetas, vehículos pick-up, recolectores, sopladoras, además de maquinaria específica como mini excavadoras y mini cargadoras.

La empresa municipal tiene operativo en El Arenal a su Servicio de Inspección, que se encarga de verificar que la separación de residuos se realiza correctamente y que se cumple la ordenanza municipal de higiene urbana. Su misión es acompañar, informar y corregir conductas para mejorar el funcionamiento general del recinto.