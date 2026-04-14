El salón Mudéjar acogerá el recital 'Raíces: la poesía y el flamenco le cantan a Jaén'

Presentación del recital 'Raíces: la poesía y el flamenco le cantan a Jaén' - AYUNTAMIENTO DE JAEN

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón Mudéjar, en la capital jiennense, acogerá el viernes, 17 de abril, a las 20,00 horas, el espectáculo 'Raíces: la poesía y el flamenco le cantan a Jaén'. Organizado por el Patronato de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, tendrá entrada libre hasta completar aforo.

La concejala de Cultura, María Espejo, ha indicado que se trata de un espectáculo "único" y un recital "que propone un viaje emocional por la esencia cultural jiennense donde la palabra y el cante se funden en una misma voz". La idea es dar a conocer la riqueza patrimonial, paisajística y artística de Jaén y su provincia a través de una de sus expresiones más universales: el flamenco y la poesía.

Espejo ha explicado que los distintos palos del flamenco servirán como vehículo para dar vida a textos poéticos de María de los Ángeles Solís, Miguel Ángel Cañada y Martín Lorenzo Paredes Aparicio. Los versos serán adaptados al cante gracias a la voz de la cantaora Carmen Gersol, que estará acompañada a la guitarra por José Rojo, en una propuesta artística que, según ha expuesto la edil, "conjuga emoción, identidad y belleza".

Por su parte, la cantaora Carmen Gersol, ha destacado que este recital ha surgido "del encuentro casual" de ella con los tres poetas y responde a la idea de "hacer un homenaje" a Jaén. Es por eso por lo que las letras "están cargadas de sentimiento y amor por Jaén".

La poeta María Ángeles Solís ha agradecido la celebración de este recital y ha recordado parte de la historia del flamenco de Jaén. "Que el Ayuntamiento nos ceda el salón Mudéjar es significativo puesto que cuando se fundó la Peña Flamenca, aquella fue su primera sede y que ahora volvamos con el flamenco y lo reforcemos con letras de poetas de Jaén es muy bonito", ha asegurado Solís.

PARTICIPANTES

Carmen Gersol es una figura respetada en el panorama flamenco contemporáneo. Conocida por su profundidad interpretativa y su testimonio de pureza y técnica de su voz. Nacida en Jaén capital en el seno de la familia Gersol, muy ligada al flamenco.

José Rojo es un guitarrista jiennense de gran prestigio, es el acompañamiento perfecto para Carmen Gersol. Formado con maestros como Paco Aguilar y Antonio Anguita, ha perfeccionado su arte junto a figuras destacadas como Rafael Rodríguez 'Merengue de Córdoba', Niño de Pura o Manolo Sanlúcar.

Miguel Ángel Cañada, escritor y divulgador cultural, social y científico, ha desarrollado una obra variada que abarca poesía, relato breve, cuento infantil y artículo literario. Ha publicado 'La leyenda de Lexy' (2018), nominada al Premio Andalucía de la Crítica, y 'K. Herida madre tierra' (2023). Ha sido reconocido con el primer premio del Certamen Poeta Abendarrach (2020) y un accésit en el Certamen de Cartas de Amor "De mar a mar" (2021).

María Ángeles Solís es licenciada en Derecho. Ha mantenido siempre una estrecha relación con el arte y la literatura, influenciada por su padre, fundador de la Peña Flamenca de Jaén. Inició su trayectoria en círculos literarios junto a Manuel Urbano, formando parte del Grupo Literario El Olivo.

Por último, Martín Lorenzo Aparicio es un poeta jiennense, licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén, comprometido con la vida social y vecinal de su ciudad. Autor de numerosos poemas como Versos de Vida y Alma, La voz de los callados, Siete Cruces y un nazareno, Nana a una madre o Vivir en tu invierno, entre otros. Ha participado en diversas antologías y colabora como articulista en medios digitales.