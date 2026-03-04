El Salón de Pasos Perdidos acoge una exposición fotográfica para visibilizar la lactancia materna hasta el 11 de marzo

El Salón de Pasos Perdidos del Parlamento andaluz acoge una exposición fotográfica para visibilizar la lactancia materna hasta el 11 de marzo. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha inaugurado este miércoles en el Salón de Pasos Perdidos una exposición fotográfica para visibilizar la lactancia materna y su impacto en la salud materno-infantil, que va a estar abierta al público hasta el 11 de marzo.

Según ha informado el Parlamento de Andalucía en una nota, la muestra reúne 20 imágenes seleccionadas del concurso fotográfico 'Lactancia Materna Marina Alta', "uno de los certámenes más relevantes de su temática a nivel nacional", organizado desde hace 30 años gracias a la colaboración de instituciones como los Ayuntamientos de Dénia, Calpe y otros municipios de la provincia de Alicante, y que tiene como objetivo "dignificar la lactancia materna a través de imágenes emotivas".

Además, la muestra coincide con la celebración durante esta semana en Sevilla del XIII Congreso Español de Lactancia Materna.

En esta línea, Aguirre ha destacado que "esta exposición sirve para concienciar a las madres y padres de lo buena que es para el bebé la leche materna porque cubre las necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y desarrollo físico" y ha incidido en "la importancia de la formación que reciban esas madres y padres, algo que ayudará a inculcarles lo positiva que es la lactancia materna en sus hijos".

Por su parte, la pediatra del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y presidenta del XIII Congreso Español de Lactancia Materna, Ana Jiménez, ha señalado que "cada una de estas imágenes refleja una realidad cotidiana que merece ser apoyada y protegida". Además, ha apuntado que "la lactancia no es solo un acto íntimo entre madre y bebé, también es una cuestión de salud pública que requiere compromiso institucional y social".

Además, del presidente de la Cámara, han estado presentes en el acto miembros de la Mesa del Parlamento, varias diputadas y diputados, la presidenta del Congreso de Lactancia Materna, Ana Jiménez, y la presidenta de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia de España (IHAN), Salomé Laredo, que ha promovido la exposición.