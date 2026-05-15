Sánchez subraya que no ve a los "vendepatrias" de PP y Vox criticar el viaje de Trump a China: "Si voy yo es malo"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto de cierre de campaña de los socialistas andaluces. A 15 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero, ha puesto el broche de oro a su cam - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este viernes la atención acerca de que no ve a los "vendepatrias" de PP y Vox criticar el viaje que en estos días realiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, mientras que los mismos partidos de la derecha veían "malo" el que él hizo recientemente al mismo país asiático "en busca de inversiones y a estrechar lazos con una de las grandes superpotencias" del mundo actual.

Así lo ha comentado el también secretario general del PSOE en el transcurso de su intervención en el mitin de cierre de campaña de las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, que el PSOE-A ha organizado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero.

Ante un aforo de unas 3.500 personas, según cálculos de la organización, y entre quienes figuraban la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, y los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el jefe del Ejecutivo socialista ha hecho alusión al viaje de Trump a China y a su reunión allí con el presidente del país asiático, Xi Jinping.

Pedro Sánchez ha querido aclarar que para él "es buena noticia que las dos grandes superpotencias de este mundo se junten, hablen, traten de llegar a acuerdos", que eso es positivo "para la estabilidad y la paz en el mundo", porque "bastantes guerras tenemos ya", y conviene "llegar a acuerdos" y "utilizar la diplomacia; en definitiva, la política".

Dicho esto, el presidente socialista ha subrayado que no ve "a la derecha criticar a Trump por visitar a Xi en Pekín". "Da la sensación de que si yo voy a Pekín en busca de inversiones y de estrechar lazos con una de las grandes superpotencias, eso para la derecha es malo", pero si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "va a México a insultar a los mexicanos, eso es bueno", ha comentado antes de preguntarse a continuación "qué clase de patriotismo es éste".

APOYO AL FUTBOLISTA LAMINE YAMAL

Además, Pedro Sánchez ha aprovechado para señalar que está "esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo" al jugador del FC Barcelona Lamine Yamal que, "simplemente por ondear una bandera, la de Palestina", ha sido "criticado por el gobierno" israelí de Benjamin Netanyahu.

"Menudos patriotas", ha criticado Sánchez en referencia a PP y Vox, y antes de trasladar el "respaldo" del PSOE "a ese deportista y al pueblo palestino, y todo" su "rechazo ante la violación de derechos humanos y la legalidad internacional que está perpetrando Netanyahu", ha añadido, tras lo que ha recibido una cerrada ovación del público asistente, que se ha puesto en pie para aplaudir sus palabras.

Sánchez ha criticado además que a la derecha no le cuesta "nada decir que no" a cuestiones como la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral, la Ley de Vivienda, o la reforma de la Constitución para "blindar el derecho al aborto de las mujeres" en España.

"A eso todo que no; ahora, cuando llega una guerra ilegal, o se ponen de perfil o dicen que sí", ha denunciado Sánchez antes de calificar a PP y Vox como "vendepatrias" y no como "patriotas", porque "un patriota es quien defiende el derecho de la gente, el interés general de su país, no quien se vende al mejor postor, como hacen ellos, cada vez que tienen ocasión", ha sentenciado.