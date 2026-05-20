Santa Fe y Atarfe, en el Área Metropolitana de Granada, registran dos terremotos simultáneos de baja intensidad

Dos terremotos simultáneos de baja intensidad se han registrado este miércoles, 20 de mayo, pasada la medianoche en las localidades granadinas de Santa Fe y Atarfe, ambas limítrofes en el Área Metropolitana de la capital. - WEB IGN

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Dos terremotos simultáneos de baja intensidad se han registrado este miércoles pasada la medianoche en las localidades granadinas de Santa Fe y Atarfe, ambas limítrofes en el Área Metropolitana de la capital.

Así se desprende de la información aportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, en la que sitúa el epicentro del primero de los sismos sobre rasasnte en Santa Fe a las 0,27 horas con una magnitud de 1,8 y una intensidad III.

El organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también recoge en su página de seguimiento de terremotos un segundo temblor, apenas 19 segundos después, en la localidad vecina de Atarfe, con epicentro a 5 kilómetros de profundidad y magnitud de 1,5.

Por su parte, el Sistema 112 ha sido informado de los seísmos, si bien en la centralita del teléfono único de emergencias no se han recibido llamadas en relación con los mismos.