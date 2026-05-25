El Santana Festival Jazz & Blues Linares 2026 ofrecerá ocho actuaciones entre el 26 y 27 de junio

Susana Ferrer y Antonio Molina durante la presentación - AYUNTAMIENTO DE LINARES

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El andén de la Estación de Madrid acogerá los próximos días 26 y 27 de junio la celebración del Santana Festival Jazz & Blues Linares 2026, una cita que ofrecerá al público ocho actuaciones.

Amara Carés, Richard Ray Farrell, IO The Singer & Assejazz Big Band, Sr. Lobezno DJ, Sara Dowling & Ignasi Terraza Trío, Banda Magda y Potato Head Jazz Band serán los artistas y grupos que participarán en esta edición del festival, cuya programación ha sido presentada por la concejala-delegada de Festejos, Susana Ferrer, y el vicepresidente de Santana Motors, Antonio Molina.

"Damos un paso más y lo queremos catapultar a nivel artístico y con un tinte internacional, de ahí esa alianza con la marca Santana, para alcanzar un papel más relevante y de mayor impacto", ha dicho la edil de Linares. Santana se suma a esta iniciativa con la intención de cooperar en el posicionamiento del festival, pero también como patrocinador principal.

"Con su incorporación unimos el pasado industrial de nuestra ciudad con su futuro creativo, buscamos una promoción artística de mayor nivel y también vincular esa identidad histórica local con el dinamismo cultural y turístico de Linares", ha señalado Ferrer.

La edil ha destacado que este festival ofrecerá a los amantes del blues y del jazz dos jornadas de cinco horas de música en directo cada una, así como una zona gourmet. La venta de entradas está disponible en los establecimientos Musical Linares y Chururú Jazz Pub, así como a través de la página web oficial www.santanafestival.com, en la que se puede encontrar toda la información sobre el festival.

El precio de las entradas es de 12 euros por cada noche y también hay posibilidad de adquirir un abono por las dos a 18 euros. La apertura de las taquillas será a partir de las 19,30 horas y el acceso se abrirá a las 20:00 horas.

Por su parte, el vicepresidente de Santana Motors, Antonio Molina, ha mostrado su satisfacción por la vinculación de la marca con esta iniciativa musical, así como la apuesta y el apoyo para que Linares "ocupe el lugar que merece tanto en España como en el mundo, en este caso, a través de la cultura".