Santiago (IU) pregunta al Gobierno qué inversiones ejecutará en Córdoba en el marco del Plise 2026-2034

Archivo - El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, en la sede provincial de IU en Córdoba. - IU - Archivo

CÓRDOBA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de España "qué inversiones concretas" tiene "previsto ejecutar" en la provincia de Córdoba en el marco del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) 2026-2034.

En concreto, en la exposición de motivos de la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha registrado Santiago para que sea respondida, también por escrito, por el Ejecutivo central, el diputado de Sumar ha indicado que "el Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 900 millones de euros para la segunda fase del Plise, correspondiente al periodo 2026-2034".

Dicha cantidad, según ha señalado en su pregunta el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, "supone un incremento del 50% respecto a la fase inicial (2019-2025)" del citado plan estatal, "dotada con 600 millones de euros".

Ahora, tal y como ha precisado Enrique Santiago, "con esta nueva inversión, el volumen total destinado desde 2019 asciende a 1.900 millones de euros" y, "del total aprobado, 800 millones de euros se destinarán a actuaciones en infraestructuras de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad, mientras que 100 millones se asignarán a Ceuta y Melilla".

El plan, tal y como ha recordado en su exposición el diputado por la provincia de Córdoba, "pretende abordar la modernización de un parque inmobiliario compuesto por 3.302 inmuebles, muchos de ellos con un elevado grado de antigüedad y obsolescencia".

Ante ello y dado que no se han dado a conocer actuaciones específicas, Enrique Santiago ha preguntado "¿qué inversiones concretas, desglosadas por anualidades, proyectos, localidades e importes, tiene previsto ejecutar el Gobierno en la provincia de Córdoba en el marco del Plise 2026-2034, y cuáles son los plazos previstos para su ejecución?".