Sanz defiende que el futuro del sistema sanitario andaluz pasa por la modernización "integral" del SAS

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el Pleno del Parlamento del 12 de marzo de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO ANDALUZ

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido este jueves durante su intervención en el Pleno del Parlamento que "el futuro del sistema sanitario público debe pasar por la modernización integral del Servicio Andaluz de Salud". Un paso necesario, ha dicho, para afrontar los nuevos retos en salud una vez que Andalucía cuenta ya con "la magnífica labor que realizan los 130.000 profesionales sanitarios" y "un equipamiento y unas infraestructuras sanitarias modernas y actualizadas".

Sanz ha respondido así al grupo parlamentario de Vox, que ha afeado a la Junta que "hayan tardado" siete años en "darse cuenta" de que hay que mejorar el sistema. Antonio Sanz ha asegurado que gracias al trabajo del Gobierno de Juanma Moreno y a siete años de mejoras continuadas, Andalucía cuenta hoy con 30.000 profesionales más y cien nuevas infraestructuras tras una inversión de más de 2.800 millones.

De hecho, ha subrayado, "jamás se ha invertido en Sanidad como se hace ahora en Andalucía" con más de 16.000 millones en el presupuesto de este 2026, mil millones más que al año anterior. Tal y como ha afirmado Antonio Sanz, el Servicio Andaluz de Salud debe pasar por la adaptación de las estructuras diseñadas hace décadas a una realidad sanitaria completamente distinta.

En concreto, ha detallado, debe adaptarse a criterios "como el envejecimiento de la población y el aumento considerable de las patologías crónicas, que están incidiendo de forma crítica en la presión asistencial del sistema".

Ahora es el momento, ha detallado Antonio Sanz, de abordar un proceso de modernización integral que "se fundamentará en la digitalización de los procesos, en la gestión inteligente, en el desarrollo del distrito digital, en nuevas vías de accesibilidad y en la potenciación de la telemedicina y la telemonitorización", entre otros muchos factores. Todo ello, ha incidido, "sobre la base de la prevención como pilar fundamental del sistema".