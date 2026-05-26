Sanz insiste en que no hay "ninguna novedad" sobre la negociación con Vox tras el 17M: "La estrategia está marcada"

1090308.1.260.149.20260526122221 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una atención a medios en Mairena del Aljarafe. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido este martes en que "no hay ninguna novedad" con respecto a las negociaciones con Vox para poder echar a andar la legislatura más allá de lo fijado por el presidente en funciones, Juanma Moreno, que ha remarcado su idea de "gobernar en solitario" tras el resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A ganó los comicios con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta.

"No hay que estar todos los días valorando lo que dice uno y lo que dice otro. Vaya negociación si todos los días hay que hablar, ¿no? El presidente ha hablado y no hay ninguna novedad respecto a lo que dijo. Que todos los días tengamos que innovar alguna frase, no aporta nada para una cuestión sobre la que el presidente marcó cuál es la estrategia del Gobierno de Andalucía", ha argumentado Antonio Sanz en una atención a medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Por su parte, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado este martes que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "al final, está decidido a meter en un lío a los andaluces" por "no querer escuchar lo que han votado". En su cuenta en la red social X, Gavira se ha pronunciado así después de que Moreno insistiera ayer en que su intención es que haya un gobierno del PP-A en solitario.

Gavira ha reprochado, además, a Juanma Moreno que valorara el "entendimiento" que existe en la Unión Europea entre el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Popular Europeo con palabras como que "hay mucho más que nos une que lo que nos separa". "Tenemos un gobierno mafioso y el PP de Andalucía no deja de tenderle la mano", ha indicado Manuel Gavira en referencia al Ejecutivo nacional, y ha señalado que la "coalición" entre socialistas y populares que hay en la Unión Europea y que "nos ha impuesto el Pacto Verde, la Agenda 2030 o Mercosur no es ejemplo de nada". "Si de Vox depende, Andalucía tendrá un gobierno con sentido común, ese es el compromiso", ha sentenciado Gavira.