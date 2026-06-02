Sanz:"El dispositivo Infoca es el mayor de Europa en medios con nuevas unidades móviles, 108 autobombas y once nodrizas"

El director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, destaca que el dispositivo Infoca es el mayor de Europa en medios. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado este martes que "el dispositivo Infoca es el mayor dispositivo en medios de Europa" y ha asegurado que la Junta de Andalucía ha duplicado el presupuesto desde su llegada al Gobierno. Además, Sanz ha destacado que "hemos renovado el 85% de las autobombas" y ha precisado que "este año tenemos ocho nuevas unidades móviles, 108 autobombas y once nodrizas".

En declaraciones a los medios en el Hospital Universitario Virgen del Rocío tras informar sobre el transplante pionero en Andalucía, el responsable de Emergencias ha puesto de relieve la capacidad aérea del dispositivo andaluz, señalando que "en España, el año pasado, había 38 en toda España. Solo Andalucía tiene 43 medios aéreos, tres más que el año pasado". Asimismo, ha indicado que "hemos invertido 165 millones de euros en renovación de infraestructura y en mejora del dispositivo Infoca".

De este modo, Sanz ha garantizado el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los trabajadores de Infoca, afirmando que "nos comprometimos a que los trabajadores de Infoca trabajaran los 365 días del año y hemos cumplido". Asimismo, "nos comprometimos a la antigüedad y hemos cumplido".

Por otra parte, el consejero ha hecho hincapié en la inversión realizada por la administración autonómica, afirmando que "no hay una comunidad autónoma que invierta 271 millones de euros en una agencia de emergencia que salva vidas todos los días". No obstante, ha matizado que "el riesgo cero no existe".

En esta línea, Sanz ha destacado que "contamos con 4.700 profesionales en el plan Infoca en Andalucía" y ha comparado esta cifra con otros dispositivos nacionales, indicando que "la unidad militar de emergencia en toda España son 3.500, dedicados a incendios forestales 1.400 en toda España".

Asimismo, el consejero ha expuesto que "respeto siempre cuando siguen existiendo demandas por parte de los profesionales y sindicatos porque intentamos siempre darles cobertura y lógicamente mejorar siempre las condiciones". Igualmente, ha admitido que "vamos superando acuerdos, vamos avanzando y surgen nuevas reclamaciones", considerando que "eso forma parte de la dinámica diaria". Sin embargo, ha insistido en que esto "no puede obviar el importantísimo apoyo que ofrecemos a los trabajadores de Infoca".

Por último, el consejero ha expresado su admiración hacia los efectivos del dispositivo afirmando que cuentan con todo su apoyo y la admiración como director del plan Infoca y director del plan de emergencia de Andalucía. Sanz ha reafirmado su compromiso con la mejora continua del dispositivo, señalando que "lógicamente, seguiremos mejorando siempre".