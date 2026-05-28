Satse pide más recursos en fisioterapia derivada de Atención Primaria para "ser una realidad efectiva"

Imagen de archivo de un fisioterapeuta. - SATSE

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha advertido de que la derivación desde Atención Primaria a Fisioterapia "continúa sin estar implantada de forma efectiva y homogénea en toda Andalucía", debido a la falta de profesionales y recursos suficientes en el sistema sanitario público.

En este sentido, según los datos recopilados por el sindicato, la implantación de este modelo asistencial "continúa siendo desigual entre distritos sanitarios, lo que genera diferencias en el acceso de la ciudadanía a estos servicios y pone en cuestión la equidad del sistema", tal y como ha señalado en una nota de prensa.

Por eso, a juicio del sindicato, "no se puede hablar de una implantación real y homogénea mientras no se garantice una dotación adecuada de fisioterapeutas en todos los centros de salud".

Y es que, el Sindicato de Enfermería ha asegurado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) arrastra un déficit estructural de estos profesionales mientras continúan sin completarse las incorporaciones previstas en el Pacto por la Mejora de la Atención Primaria.

Dicho acuerdo, ha enmarcado el sindicato, contemplaba la incorporación de 570 fisioterapeutas, una previsión que, sin embargo, se está ejecutando de forma insuficiente y desigual según el territorio.

Como ejemplo, Satse ha señalado el Distrito Sanitario de Sevilla, donde de los 64 profesionales previstos solo se han incorporado 17, lo que supone apenas un 26 por ciento de lo planificado.

Además, ha subrayado que la ratio establecida de un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes dista mucho de cumplirse en numerosas zonas, especialmente en aquellas con mayor densidad de población, donde la sobrecarga asistencial es aún más acusada.

En la misma línea, Satse ha criticado que a esta situación se suma la falta de espacios adecuados en muchos centros de salud, lo que dificulta tanto la incorporación de nuevos profesionales como el desarrollo de una atención de calidad.

Así, Satse ha alertado de que esta insuficiencia de recursos tiene un impacto directo en la asistencia sanitaria, provocando una saturación creciente de los servicios de fisioterapia, el aumento de las listas de espera y un incremento de las quejas y reclamaciones por parte de los usuarios.

Asimismo, ha advertido del riesgo psicosocial al que están expuestos los profesionales debido a la elevada carga de trabajo.

El sindicato también ha señalado que la actual dotación de fisioterapeutas obliga a centrar la actividad en una atención meramente reactiva, lo que hace inviable el desarrollo completo de la cartera de servicios prevista en el propio Pacto.

En este contexto, los propios profesionales están trasladando al sindicato que es prácticamente imposible impulsar actuaciones como la educación para la salud, la actividad comunitaria o el seguimiento de pacientes con procesos crónicos complejos.

Ante esta situación, Satse ha reclamado a la Administración sanitaria la contratación inmediata de todos los fisioterapeutas contemplados en el Pacto de Atención Primaria, la elaboración de un informe transparente sobre la distribución real de recursos en Andalucía y la adecuación de los espacios físicos en los centros de salud para garantizar la correcta incorporación y desarrollo del trabajo de estos profesionales.

Finalmente, el sindicato ha valorado positivamente aquellas iniciativas orientadas a mejorar el acceso de la población a la Fisioterapia, pero insiste en que deben ir acompañadas de recursos suficientes que permitan su aplicación real, evitando generar expectativas que no pueden cumplirse y una mayor presión sobre los profesionales del sistema sanitario público.