La Seguridad Social supera los 398.000 afiliados extranjeros en Andalucía tras sumar más de 32.000 en el último año

Archivo - Un trabajador varea olivos en la provincia, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/DOP BAENA - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social registró en febrero 398.638 afiliados extranjeros en Andalucía, tras sumar 32.109 trabajadores en los últimos 12 meses, lo que supone una variación media interanual del 8,76%. En su comparación mensual, la variación ha sido del 2,11%, es decir, 8.227 afiliados más que en enero, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto al género de estos trabajadores, el 58,4% son hombres (232.995) y el 41,55% mujeres (165.642). Según ha informado el Gobierno en una nota, entre los países de origen que mayor número de trabajadores aportan a la comunidad destacan Marruecos, de fuera de la UE, y Rumanía.

Si se analiza su país de origen en relación con el género, el 71,5% de los hombres y el 68% de las mujeres (112.799) proceden de fuera de la Unión Europea (177.437). Por provincias, Málaga aglutina el mayor número de trabajadores foráneos, alcanzando los 121.126, un 10,7% más que hace un año, con 11.703 afiliados más; seguida de Almería, con 86.392, un 2,24% más (1.897 trabajadores).

Por su parte, el mayor incremento porcentual se registró en la provincia de Jaén, que creció un 40,4% si se compara con febrero de 2025, al sumar 5.483 y contabilizar un total de 19.054 trabajadores.

Asimismo, el Gobierno ha indicado que Andalucía representó en febrero el 12,9% del total nacional de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, que se situó en los 3.076.841, tras sumar 202.443 afiliados en los últimos doce meses. La variación interanual superó el 7%.

En conjunto, el número de afiliados extranjeros en España ha sumado más de 800.000 ocupados desde febrero de 2022. De hecho, el 43,7% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.